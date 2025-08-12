Highway Infrastructure Share: 70 रुपये के इस शेयर ने पहले ही दिन किया कमाल, 71 फीसदी उछाल, निवेशक मालामाल

- हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ इश्यू प्राइस से 67 फीसदी से भी ज्यादा प्रीमियम पर लिस्ट हुआ.
- इस कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 115 और 117 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए.
- 130 करोड़ रुपये के आईपीओ को 300 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें संस्थागत और रिटेल निवेशक प्रमुख थे.
Highway Infrastructure Ltd Share Price: हाईवे पर टोल कलेक्शन और ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HIL) ने पहले ही दिन अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया. कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की और IPO के इश्यू प्राइस से 67% से भी ज्यादा प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 115 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 117 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए. इसके आईपीओ मूल्य 70 रुपये की तुलना में बहुत ज्यादा है. हाल के दिनों में मार्केट डेब्यू करनेवाले शेयरों की तुलना में HIL ने शानदार एंट्री मारी.
130 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को 300.61 गुना सब्सक्राइब किया गया था. इसमें गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 447 गुना, संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 420 गुना और रिटेल निवेशकों का हिस्सा 156 गुना अधिक ससब्सक्राइब किया गया था.
लिस्टिंग के बाद उछले शेयर
कंपनी के शेयर 67% पर लिस्ट होने के बाद भी नहीं रुके, बल्कि इसमें और उछाल देखा गया और भाव दिन के हाई पर 120 रुपये के भाव पर पहुंच गया, जो कि इसके इश्यू प्राइस से करीब 71 फीसदी उछाल है.
यानी पहले ही दिन निवेशकों के एक शेयर की वैल्यू 50 रुपये बढ़ गई. यानी जिस रिटेल निवेशक को करीब 14 हजार रुपये लगाने पर 211 शेयरों का एक लॉट अलॉट हुआ होगा, उन्हें पहले ही दिन 10,550 रुपये का फायदा हो गया.
क्या करती है कंपनी?
1995 में स्थापित, हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HIL), टोल कलेक्शन , EPC (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) परियोजनाओं और रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है. इंदौर बेस्ड ये कंपनी सड़कों, राजमार्गों, पुलों और आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव में विशेषज्ञता रखती है. बता दें कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने आईपीओ के जरिये 1.39 करोड़ नए शेयर जारी किए गए, जिनकी कुल कीमत 97.52 करोड़ रुपये थी, और 46.4 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत पेश किए गए थे.
