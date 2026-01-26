Budget 2026: हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन पर हो सकता है बड़ा फैसला, सेविंग में होगा तगड़ा इजाफा

Budget 2026: 1 फरवरी को आने वाले आम बजट से पहले मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. रिपोर्ट्स हैं इस बार न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की तैयारी है. इसके लिए होम लोन के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पर बड़ी राहत मिल सकती है.

क्या है सरकार का प्लान?

दरअसल सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स नई रिजीम की तरफ रुख करें. अभी तक लोग पुरानी टैक्स रिजीम को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वहां निवेश पर छूट मिलती थी, लेकिन बजट 2026 में यह तस्वीर बदल सकती है.

कहां मिल सकती है राहत?

हेल्थ इंश्योरेंस

बढ़ते मेडिकल खर्च को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि नई टैक्स रिजीम में भी सेक्शन 80D के जैसे मिलने वाली छूट को शामिल किया जाए. अगर ऐसा होता है तो हेल्थ प्रीमियम भरने वालों को 25 हजार से 50 हजार रुपये तक की टैक्स राहत मिल सकती है.

होम लोन

घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए भी गुड न्यूज है. नई रिजीम में सेक्शन 24(b) में होम लोन के ब्याज पर छूट देने की मांग की जा रही है. अगर सरकार इसे मंजूरी देती है, तो नई रिजीम अपनाने वालों की सेविंग में तगड़ा इजाफा होगा.

क्यों है इसकी जरूरत?

एक्सपर्ट का कहना है कि मेडिकल महंगाई हर साल 12 से 14% की रफ्तार से बढ़ रही है. ऐसे में नई टैक्स रिजीम में मिलने वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन काफी नहीं है. अगर सरकार होम लोन और हेल्थ के लिए अलग से छूट देती है, तो मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा बचेगा.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी अभी के टैक्स नियमों और आने वाले बजट की संभावनाओं पर है. सरकार के ऑफिशियल ऐलान के लिए बजट 2026 का इंतजार करें.)

