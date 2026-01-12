विज्ञापन
विशेष लिंक

रोल्स-रॉयस भारत को बनाएगा अपना तीसरा 'घरेलू बाजार', जेट इंजन बनाने पर नजर

रोल्स-रॉयस भारत में एमटीयू ब्रांड के तहत अपने पावर सिस्टम उत्पाद और समाधान बेचती है. वह डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर साइट, फैक्ट्रियों और अन्य संस्थागत बैकअप तैनाती के लिए पावर समाधान की तेजी से बढ़ती मांग पर बड़ा दांव लगा रही है.

Read Time: 3 mins
Share
रोल्स-रॉयस भारत को बनाएगा अपना तीसरा 'घरेलू बाजार', जेट इंजन बनाने पर नजर
  • रोल्स रॉयस भारत को अपना तीसरा घरेलू बाजार बनाने की योजना बना रही है. इससे जेट इंजन में अवसर खुलेंगे
  • रोल्स रॉयस भारत में 2030 तक अपनी आपूर्ति श्रृंखला की सोर्सिंग को कम से कम दोगुना करने का लक्ष्य रखती है
  • कंपनी का निजी क्षेत्र का पावर सिस्टम कारोबार 2026-27 तक भारत में सरकारी आपूर्ति से अधिक होने की उम्मीद है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

ब्रिटिश एयरो-इंजन निर्माता रोल्स रॉयस, ब्रिटेन के बाद भारत को अपना तीसरा 'घरेलू बाज़ार' बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे जेट इंजन, नौसेना प्रणोदन और अन्य क्षेत्रों में रोमांचक अवसर खुलेंगे. भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी. भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि यह उन्नत इंजीनियरिंग और इनोवेशन में बढ़ते सहयोग का सबूत है.

खास बात यह है कि भारत रोल्स रॉयस के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, यहां इंजीनियरिंग सेंटर, सप्लाई चेन पार्टनरशिप और इंडियन एयरोस्पेस तथा रक्षा संस्थाओं के साथ सहयोग मौजूद हैं.

इससे पहले, रोल्स रॉयस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टुफन एर्गिनबिलगिक ने भारत को "घरेलू बाज़ार" बनाने की कंपनी की महत्वाकांक्षाओं का खुलासा किया था, जिससे देश के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई.

एर्गिनबिलगिक भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की पहली आधिकारिक यात्रा पर उनके साथ आए उद्योग प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भारत आए थे.

Latest and Breaking News on NDTV
नौ दशकों की विरासत और भारत में बढ़ते विस्तार के साथ, रोल्स-रॉयस ने लोगों, उत्पादों, क्षमताओं और साझेदारियों का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है. कंपनी रणनीतिक स्थानीय साझेदारियों और प्रतिभा विकास के माध्यम से देश में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत से अपनी आपूर्ति श्रृंखला की सोर्सिंग को कम से कम दोगुना करना है.

कंपनी ने हाल ही में भारत में अपने नव विस्तारित वैश्विक क्षमता एवं इनोवेशन केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसमें नागरिक अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र को सहयोग देने वाली डिजिटल क्षमताएं, उद्यम सेवाएं और इंजीनियरिंग टीमें मौजूद हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

बहुराष्ट्रीय एयरोस्पेस और पावर सिस्टम कंपनी रोल्स-रॉयस को उम्मीद है कि 2026-27 तक भारत में उसका निजी क्षेत्र का 'पावर सिस्टम' कारोबार सरकारी आपूर्ति से अधिक हो जाएगा. कंपनी भारत में एमटीयू ब्रांड के तहत अपने पावर सिस्टम उत्पाद और समाधान बेचती है. वह डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर साइट, फैक्ट्रियों और अन्य संस्थागत बैकअप तैनाती के लिए पावर समाधान की तेजी से बढ़ती मांग पर बड़ा दांव लगा रही है.

रोल्स-रॉयस का पावर सिस्टम कारोबार बड़े इंजनों, प्रोपल्शन सिस्टम और डिस्ट्रिब्यूटेड एनर्जी सिस्टम में विशेषज्ञ है. भारत में इसकी मौजूदगी के 25 साल पूरे हो रहे हैं और देश में 2600 से ज्यादा एमटीयू इंजन व जेनसेट नौसेना, थल सेना, खनन और बिजली क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं.

ब्रिटेन और भारत ने पिछले साल ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इस समझौते से बाजार तक पहुंच बढ़ेगी, शुल्कों में कटौती होगी और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा. जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की लंदन यात्रा के दौरान इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर मुहर लगी थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
British Aero Engine Maker Rolls Royce, Rolls Royce Aerospace, Rolls Royce Jet Engine, Rolls Royce India As Its Third Home Market, Rolls Royce UK
Get App for Better Experience
Install Now