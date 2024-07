Karnataka Job Quota Bill: किरण मजूमदार शॉ ने स्थानीय लोगों के आरक्षण का किया विरोध, IT मंत्री ने दिया ये जवाब

फार्मास्युटिकल दिग्गज बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ (Kiran Mazumdar-Shaw) ने बुधवार को कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों में नौकरियों के लिए स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के प्रस्ताव का विरोध किया है, जो कि देश का आईटी हब है.किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने के फैसले से हाईली स्किल्ड लोगों की भर्ती को छूट मिलनी चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षण से बेंगलुरु के रूप में राज्य की टेक सेक्टर में टॉप पॉजिशन पर असर नहीं होनी चाहिए.

As a tech hub we need skilled talent and whilst the aim is to provide jobs for locals we must not affect our leading position in technology by this move. There must be caveats that exempt highly skilled recruitment from this policy. @siddaramaiah @DKShivakumar @PriyankKharge https://t.co/itYWdHcMWw

एक्स पर एक पोस्ट में किरण मजूमदार शॉ ने कहा, "एक टेक हब के रूप में, हमें स्किलड टैलेंट की आवश्यकता है जबकि स्थानीय लोगों को नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य है. इस कदम से टेक्नोलॉजी में हमारी अग्रणी स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए. इस पॉलिसी से हाईली स्किल्ड रिक्रटमेंट को छूट देने वाली शर्तें होनी चाहिए."

इस पर कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी एवं मंत्री प्रियांक खड़गे ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बिना कोई हानिकारक नियम या कानून लागू नहीं किया जाएगा". उनका कहना है कि सरकार हितधारकों से बातचीत किए बिना कोई नुकसानदेह नियम नहीं बनाएगी. इसके आगे उन्होंने कहा, "कर्नाटक ने हमेशा देश के आर्थिक विकास का नेतृत्व किया है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे."

Karnataka is the 4th largest technology cluster in the world and are leaders in the country in many verticals.



We are No. 1 in India Innovation Index



1st in IT service exports



Top 3 in FDI inflows



We have 40% share in Electronics Design in India



In Machine Tools… https://t.co/Sh2fJkE5rG