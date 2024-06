BHEL को Adani Power से दो पावर प्लांट के लिए मिला 7,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल को अदाणी पावर (Adani Power) से 7,000 करोड़ रुपये के दो पावर प्लांट के लिए ऑर्डर मिले हैं. भेल ने एक बयान में कहा कि पहला ऑर्डर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थापित किए जा रहे 2x800 मेगावाट रायपुर सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का अदाणी पावर लिमिटेड से मिला है.

सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट किया जाएगा स्थापित

बयान के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थापित किए जा रहे 2x800 मेगावाट मिर्जापुर सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए दूसरा ऑर्डर एमटीईयूपीपीएल (अदाणी पावर लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी) से मिला हे.

भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग व विनिर्माण उद्यम है. यह ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में काम करता है.

BHEL के शेयरों में 14% से ज्यादा उछाल

बता दें कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के शेयरों में गुरुवार के कारोबार में 14% से ज्यादा की उछाल आई है.जिसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर यह शेयर 292 रुपये के स्तर पर पहुंच गया.

यह उछाल कंपनी को अदाणी पावर सहित कई थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर मिलने के बाद आया है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)