GST में राहत की उम्मीद से ऑटो स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी, हीरो मोटो 9% और मारुति 8% तक उछला

शेयर बाजार में सोमवार को ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स ने जबरदस्त तेजी दिखाई. जीएसटी में बड़ी कटौती की उम्मीद से निवेशकों ने ऑटो कंपनियों में जोरदार खरीदारी की. सबसे ज्यादा फायदा हीरो मोटो कॉर्प को मिला, जिसके शेयर करीब 8.7% (लगभग 9%) उछल गए. वहीं मारुति सुजुकी के शेयरों में 8% तक की तेजी देखने को मिली.

अशोक लेलैंड 7.95% चढ़ा, ह्युंडई मोटर इंडिया 7.68%, टीवीएस मोटर 7.12%, बजाज ऑटो 5.18%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4.72%, आईशर मोटर्स 4.52% और टाटा मोटर्स 2.87% ऊपर कारोबार कर रहा था. बीएसई ऑटो इंडेक्स भी इस तेजी से 4.48% उछलकर 56,371 के पार पहुंच गया.

क्या है जीएसटी रिफॉर्म का प्रस्ताव?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी में राहत का संकेत दिया था. इसके बाद केंद्र ने राज्यों के साथ ड्राफ्ट शेयर किया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि दिवाली तक नई दरें लागू की जा सकती हैं.

अभी तक टू-व्हीलर और स्मॉल कार पर 28% जीएसटी और 1-3% तक सेस लगता है.

प्रस्ताव है कि दो-व्हीलर (350CC से नीचे) और स्मॉल कार पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया जाए.

हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल्स पर भी 28% से घटाकर 18% जीएसटी लगाया जा सकता है.

SUVs और लग्जरी कारों को 40% "सिन टैक्स" कैटेगरी में रखा जा सकता है.

इस कदम से छोटे व्हीकल सस्ते होंगे और डिमांड बढ़ने की उम्मीद है.

किन कंपनियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

ब्रोकरेज हाउसों के मुताबिक अगर जीएसटी कटौती लागू हुई तो सबसे ज्यादा फायदा हीरो मोटो कॉर्प और आईशर मोटर्स जैसी टू-व्हीलर कंपनियों को होगा. हीरो की 95% सेल्स और आईशर की 89% सेल्स उन गाड़ियों से आती हैं जिन पर अभी 28% से ज्यादा टैक्स लगता है.

बजाज ऑटो की 52% और टीवीएस मोटर की 69% सेल्स भी इस टैक्स स्लैब में आती हैं.

फोर-व्हीलर में मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड को बड़ा फायदा हो सकता है.

एक्सपर्ट्स की राय, ऑटो डिमांड में बड़े उछाल की उम्मीद

मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि जैसे 2008 में एक्साइज ड्यूटी कट और 6th पे कमीशन से ऑटो डिमांड 20% तक बढ़ गई थी, वैसे ही इस बार भी डिमांड में बड़ा उछाल आ सकता है.

नोमुरा का अनुमान है कि 10% टैक्स कट से ऑटो डिमांड 15-20% बढ़ सकती है.

हालांकि, एनालिस्ट मानते हैं कि अगर पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर जीएसटी घटता है तो इसका असर इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की डिमांड पर पड़ सकता है क्योंकि तब EV और ICE गाड़ियों के बीच का प्राइस गैप कम हो जाएगा.