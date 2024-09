एलायन्स फ़ॉर इंडस्ट्री डीकार्बनाइज़ेशन में शामिल होने वाली दुनिया की पहली सीमेंट कंपनी बनी अम्बुजा

अदाणी समूह के पोर्टफ़ोलियो में शामिल अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड अब एलायन्स फ़ॉर इंडस्ट्री डीकार्बनाइज़ेशन (AFID) में शामिल हो गया है - जो पेरिस समझौते के अनुरूप नेट ज़ीरो ट्रांज़िशन को गति देने के उद्देश्य से बनाया गया सभी क्षेत्रों की कंपनियों का वैश्विक गठजोड़ है. AFID का हिस्सा बनने वाली अंबुजा सीमेंट्स दुनिया की पहली सीमेंट निर्माता कंपनी है. AFID एनर्जी-इन्टेन्सिव सेक्टरों में काम कर रहे निजी और सार्वजनिक स्टेकहोल्डरों के बीच अंतर्दृष्टि और तजुर्बों को बांटने के उद्देश्य से बना वैश्विक मंच है.

सीमेंट उद्योग को हार्ड-टु-अबेट उद्योग कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि इन उद्योगों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना कठिन होता है. लेकिन अम्बुजा सीमेंट्स का लक्ष्य है कि साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव (SBTi) द्वारा लक्ष्यों की पुष्टि के साथ वर्ष 2050 तक नेट ज़ीरो हासिल कर लिया जाए.

अपनी ग्रीन एनर्जी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में अम्बुजा सीमेंट्स ने 1 गीगावॉट क्षमता की रीन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं और वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम (WHRS) से 376 मेगावॉट ऊर्जा में ₹10,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है, ताकि वित्तवर्ष 2028 तक इसकी विस्तारित क्षमता के 60 फ़ीसदी को हरित ऊर्जा के माध्यम से संचालित किया जा सके. यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा और आकर्षक आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगा. अंबुजा सीमेंट्स ने 86 लाख टन से अधिक वेस्ट-डिराइव्ड संसाधनों का इस्तेमाल किया, और वित्तवर्ष 24 में 11x जल-सकारात्मक और 8x प्लास्टिक-नकारात्मक बन गया.

अंबुजा सीमेंट्स के नॉन-एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर करण अदाणी ने कहा, "यह अंबुजा की सस्टेनेबिलिटी यात्रा में एक अहम कदम है... हम दुनियाभर में पहले से ही सबसे कम उत्सर्जन वाले सीमेंट उत्पादकों में शामिल हैं, और हमने अपने GHG एमिशन फुटप्रिंट को और कम करने के लिए कई रणनीतिक पहल की हैं... एलायन्स फ़ॉर इंडस्ट्री डीकार्बनाइज़ेशन का सदस्य होने से हमें वैश्विक स्तर पर क्रॉस-सेक्टर उद्योग साथियों के अनुभवों का लाभ उठाने और बदले में डीकार्बनाइज़ेशन के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करने का अवसर मिलेगा..."

AFID का उद्देश्य उद्योग स्तर पर बातचीत की सुविधा प्रदान करना और कंपनियों को अपने देशों की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप ठोस डीकार्बनाइज़ेशन रणनीतियों को विकसित करने में मदद करने के लिए सहयोग बढ़ाना है. गठबंधन की गतिविधियों का समन्वय अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) करती है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)