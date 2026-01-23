विज्ञापन
Amazon में अगले हफ्ते फिर छंटनी की तैयारी, 30,000 कर्मचारियों नौकरी पर खतरा! किन टीमों पर पड़ेगा असर?

Amazon Job Cuts: अगर पूरे 30,000 कर्मचारियों की छंटनी होती है, तो यह यह अमेजन के करीब 30 साल के इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी मानी जा रही है. इससे पहले कंपनी ने साल 2022 में करीब 27,000 कर्मचारियों की नौकरी खत्म की थी.

Amazon layoffs 2026: जानकारी के मुताबिक, अमेजन ने अक्टूबर में ही करीब 14,000 व्हाइट कॉलर कर्मचारियों की नौकरी खत्म की थी.
  • अमेजन अगले सप्ताह से करीब 30,000 कॉरपोरेट कर्मचारियों की दूसरी बड़ी छंटनी शुरू कर सकती है.
  • अक्टूबर में अमेजन ने लगभग 14,000 व्हाइट कॉलर कर्मचारियों की छंटनी की थी.
  • इस बार छंटनी अमेजन वेब सर्विसेज, रिटेल बिजनेस, प्राइम वीडियो और ह्यूमन रिसोर्स टीमों पर असर डाल सकती है.
नई दिल्ली:

दुनिया की बड़ी ई-कॉमर्स और टेक कंपनी अमेजन एक बार फिर छंटनी की तैयारी में है. रिपोर्ट के मुताबिक ,कंपनी अगले हफ्ते से कर्मचारियों की दूसरी बड़ी छंटनी शुरू कर सकती है. यह कदम अमेजन की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वह करीब 30,000 कॉरपोरेट कर्मचारियों की संख्या कम करना चाहती है. इस खबर के बाद अमेजन में काम करने वाले लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है.

अक्टूबर में हो चुकी है बड़ी कटौती

जानकारी के मुताबिक, अमेजन ने अक्टूबर में ही करीब 14,000 व्हाइट कॉलर कर्मचारियों की नौकरी खत्म की थी. यह संख्या कुल 30,000 के लक्ष्य का लगभग आधा हिस्सा थी. अब जो नई छंटनी होने वाली है, वह भी लगभग इसी के आसपास हो सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रक्रिया अगले हफ्ते मंगलवार से शुरू हो सकती है, हालांकि कंपनी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

किन टीमों पर पड़ सकता है असर?

सूत्रों के अनुसार, इस बार भी अमेजन की कई अहम टीमों पर असर पड़ सकता है. इसमें अमेजन वेब सर्विसेज यानी AWS, कंपनी का रिटेल बिजनेस, प्राइम वीडियो और ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी टीम शामिल हैं, जिसे अंदरूनी तौर पर पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है. हालांकि, यह भी कहा गया है कि पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है और आखिरी फैसले में बदलाव भी हो सकता है.

कंपनी ने क्यों शुरू की छंटनी?

पिछली बार जब अमेजन ने अक्टूबर में छंटनी की थी, तब कंपनी ने इसका एक कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को बताया था. कंपनी ने कहा था कि AI  के आने के बाद कंपनियां पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काम कर पा रही हैं. इसी वजह से कई काम अब कम लोगों में हो रहे हैं.

CEO ने छंटनी पर कही ये बात

हालांकि बाद में अमेजन के CEO एंडी जैसी ने साफ किया था कि यह फैसला पूरी तरह पैसों या AI की वजह से नहीं है. उन्होंने कहा था कि कंपनी के अंदर जरूरत से ज्यादा लेयर और कामकाज की जटिलता बढ़ गई है. उनके मुताबिक समय के साथ अमेजन में लोगों की संख्या और मैनेजमेंट लेयर दोनों बढ़ गई थीं, जिन्हें अब कम किया जा रहा है.

AI से बदल रहा है काम करने का तरीका

अमेजन ही नहीं, बल्कि कई बड़ी कंपनियां अब AI का इस्तेमाल कोड लिखने और रोजमर्रा के काम को आसान बनाने में कर रही हैं. इससे कंपनियों का खर्च कम हो रहा है और इंसानों पर निर्भरता भी घट रही है. अमेजन ने दिसंबर में अपनी AWS कॉन्फ्रेंस में नए AI मॉडल्स को लेकर भी काफी चर्चा की थी.

कितने कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?

अगर पूरे 30,000 कर्मचारियों की छंटनी होती है, तो यह अमेजन के कुल 15.8 लाख कर्मचारियों का छोटा हिस्सा होगा. लेकिन कॉरपोरेट कर्मचारियों की बात करें, तो यह करीब 10 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. अमेजन के ज्यादातर कर्मचारी वेयरहाउस और फुलफिलमेंट सेंटर में काम करते हैं, जहां इस छंटनी का असर कम रहने की उम्मीद है.

अमेजन के इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी

यह अमेजन के करीब 30 साल के इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी मानी जा रही है. इससे पहले कंपनी ने साल 2022 में करीब 27,000 कर्मचारियों की नौकरी खत्म की थी. लगातार हो रही कटौती से साफ है कि कंपनी अपने खर्च और ढांचे को नए तरीके से ढाल रही है.

पिछली छंटनी में जिन कर्मचारियों को निकाला गया था, उन्हें 90 दिनों तक पेरोल पर रखा गया था. इस दौरान उन्हें कंपनी के अंदर दूसरी नौकरी के लिए आवेदन करने या बाहर नई नौकरी ढूंढने का मौका मिला था. यह पीरिएड अब सोमवार को खत्म हो रही है, जिसके बाद नई छंटनी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

अमेजन पहले ही कह चुका है कि आने वाले समय में AI की वजह से कंपनी के कॉरपोरेट कर्मचारियों की संख्या धीरे-धीरे कम हो सकती है. ऐसे में यह छंटनी सिर्फ एक शुरुआत मानी जा रही है. टेक सेक्टर में काम करने वालों के लिए यह खबर एक बार फिर चेतावनी जैसी है कि आने वाले समय में स्किल और काम करने का तरीका तेजी से बदलने वाला है.

फिलहाल अमेजन ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है. लेकिन कर्मचारियों और बाजार की नजर अब इस बात पर है कि कंपनी अगले हफ्ते क्या आधिकारिक ऐलान करती है और किन टीमों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है.

