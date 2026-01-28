अमेजन में छंटनी का दूसरा दौर, 16 हजार कर्मचारियों पर गिरी गाज, क्या भारत पर भी होगा असर?

Amazon layoffs: ग्लोबल ई-कॉमर्स अमेजन ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी का ऐलान किया है. कंपनी ने लगभग 16 हजार कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया है. गौरतलब है कि यह छंटनी पिछले साल अक्टूबर में हुई 14,000 कर्मचारियों की छंटनी के ठीक बाद आई है.

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने दी जानकारी

अमेजन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेथ गैलेटी ने बुधवार को एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस फैसले की पुष्टि की. उन्होंने साफ किया कि कर्मचारियों के लिए 90 दिनों का ग्रेस पीरियड रहेगा. साथ ही अमेजन ने इससे प्रभावित कर्मचारियों के लिए कुछ राहत उपायों की भी घोषणा की, जिसमें शामिल हैं-

अमेरिका में प्रभावित कर्मचारियों को कंपनी के भीतर ही कोई दूसरी भूमिका या पद खोजने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा.

अगर कर्मचारी 90 दिनों में नई भूमिका नहीं पाते हैं, तभी उन्हें सेवरेंस पे, स्वास्थ्य बीमा लाभ और आउटप्लेसमेंट की सेवाएं प्रदान की जाएंगी.

टेक जगत में हलचल

अक्टूबर की छंटनी और अब इस नए फैसले को मिलाकर अमेजन ने पिछले कुछ महीनों में कुल 30 हजार से ज्यादा नौकरियां कम कर दी हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि यह कदम बढ़ती कॉस्ट को कंट्रोल करने और भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने की एक कोशिश है.

भारत पर पड़ेगा असर?

अमेजन की छंटनी में डिपार्टमेंट के हिसाब से असर की बात करें तो एडब्लूएस के साथ प्राइम वीडियो, रिटेल ऑपरेशंस और पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी (PXT) ज्यादा प्रभावित रह सकते हैं. वहीं भारत में हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में काम रही टीमों पर भी इसका असर देखनो को मिल सकता है.