Amazon ने कर्मचारियों को गलती से भेज दिया छंटनी वाला मेल, मच गया हड़कंप

Amazon Layoff: अमेजॉन की अधिकारी कोलीन ऑब्रे के साइन वाला ये मेल गलती से पहले ही भेज दिया गया, इसे लेकर कुछ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर खूब चर्चा चली. अमेजॉन बड़े स्तर पर छंटनी की तैयारी कर रहा है.

Amazon ने गलती से भेज दिया छंटनी का मेल

Amazon Layoff: नौकरी जाने का डर हर किसी को सताता है, फिर चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी पोस्ट पर हो. अमेजॉन में भी कुछ यही हालात हैं, पिछले कुछ वक्त से कंपनी में बड़े स्तर पर छंटनी की खबरें सामने आ रही हैं. बताया जा रहा है कि जल्द ही हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है. इसी बीच कुछ ऐसा हुआ, जिसने कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के दिलों की धड़कन और ज्यादा बढ़ा दी. दरअसल अमेजॉन ने अपने कर्मचारियों को गलती से एक ऐसा मेल भेज दिया, जिसमें छंटनी की बात लिखी गई थी. इस मेल को देखकर काम करने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया. 

मेल में था बड़े बदलावों का जिक्र

रिपोर्ट्स के मुताबिक ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजॉन ने अपने वेब सर्विसेस (AWS) के कर्मचारियों को एक इंटरनल ई-मेल भेजा. इस मेल में ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले बदलावों का जिक्र किया गया था. बताया गया कि ये मेल वक्त से पहले ही कर्मचारियों को गलती से भेज दिया गया, जिसके बाद माहौल काफी खौफ वाला बन गया था. 

एक दिन पहले भेज दिया गया मेल

बताया गया है कि अमेजॉन की अधिकारी कोलीन ऑब्रे के साइन वाला ये मेल एक दिन बाद भेजा जाना था, लेकिन इसे गलती से मंगलवार 27 जनवरी को ही भेज दिया गया. इस ई-मेल में कंपनी में होने वाली छंटनी को प्रोजेक्ट डॉन का नाम दिया गया है. जब कंपनी को अपनी गलता का एहसास हुआ और ये पता चला कि गलती से मेल चला गया तो इसे तुरंत वापस लेने की कोशिश शुरू हो गई. Slack जैसे कुछ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर कंपनी के कर्मचारियों ने इस बात का जिक्र किया है. 

अमेजॉन में चल रहा छंटनी का दौर

तमाम रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमेजॉन अगले कुछ हफ्तों में बड़ी संख्या में छंटनी करने की तैयारी कर रहा है. इसमें सबसे ज्यादा असर AWS (क्लाउड), रिटेल ऑपरेशंस, प्राइम वीडियो और एचआर डिपार्टमेंट पर असर पड़ सकता है. इससे पहले कंपनी ने अक्टूबर 2025 में भी करीब 14 हजार कर्मचारियों की छंटनी का प्रोसेस शुरू किया था. अब एक बार फिर कंपनी में यही दौर चल रहा है. बताया गया है कि कंपनी में कुल 30 हजार नौकरियों की कटौती हो सकती है. 

