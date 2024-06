अदाणी सोलर सातवीं बार किवा पीवीईएल के पीवी मॉड्यूल रिलायबिलिटी स्कोरकार्ड में टॉप परफ़ॉरमर

अदाणी समूह की सोलर फोटोवोल्टेक (PV) निर्माण शाखा अदाणी सोलर को किवा पीवीईएल के पीवी मॉड्यूल रिलायबिलिटी स्कोरकार्ड के 10वें संस्करण में टॉप परफ़ॉरमर के रूप में दर्ज किया गया है. किवा पीवीईएल, डाउनस्ट्रीम सोलर इंडस्ट्री के लिए काम करने वाली अग्रणी स्वतंत्र लैबोरेटरी है, जिनका वार्षिक स्कोरकार्ड उन निर्माताओं को सामने लाता है, जिन्होंने स्वतंत्र टेस्टिंग में उल्लेखनीय परिणाम देते हुए पीवी मॉड्यूल का उत्पादन किया हो.

किवा पीवीईएल का प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम (PQP) सबसे व्यापक टेस्टिंग स्कीम है, जिसमें बेहद कड़े परीक्षणों के ज़रिये पीवी मॉड्यूल की विश्वसनीयता और गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है.

अदाणी सोलर के पीवी मॉड्यूल PQP परीक्षण में खरे उतरे, और उद्योग का नेतृत्व करने योग्य विश्वसनीयता और परफ़ॉरमेंस मेट्रिक्स का प्रदर्शन किया. इस पहचान के साथ अब अदाणी सोलर एकमात्र भारतीय निर्माता है, जिसने लगातार सात वर्ष तक टॉप परफ़ॉरमर का दर्जा बरकरार रखा है.

अदाणी सोलर के CEO अनिल गुप्ता ने कहा, "हम फिर टॉप परफॉरमर का स्थान पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं... निरंतर हासिल हो रही यह मान्यता उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मज़बूत करती है... हमारे भारत-निर्मित सोलर पीवी मॉड्यूल आधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रीमियम पुर्ज़ों और बेमिसाल विश्वसनीयता और परफ़ॉरमेंस के लिए बेहतरीन डिजाइन समेटे हुए हैं..."

उन्होंने कहा, "हम निरंतर समर्थन करने के लिए अपने स्टेकहोल्डरों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम निरंतर प्रगति को बढ़ावा देने और क्षेत्र में अदाणी सोलर को सबसे अनूठा साबित करने के लिए उद्योग के उच्चतम मानकों और मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण को बनाए रखते हैं..."

किवा पीवीईएल में सेल्स एंड मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट ट्रिस्टन एरियन-लोरिको ने कहा, "पीवी मॉड्यूल विश्वसनीयता स्कोरकार्ड में सातवें साल टॉप परफ़ॉरमर का दर्जा हासिल करने के लिए अदाणी सोलर टीम को बधाई... हम अदाणी सोलर को एक बार फिर अपनी रिपोर्ट में देखकर प्रसन्न हैं, और हमें भविष्य में भी कंपनी की निरंतर वृद्धि देखने की उम्मीद है..."

