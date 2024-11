Adani Group अगले 5 साल में रिन्यूएबल एनर्जी में 35 अरब डॉलर करेगा निवेश: सागर अदाणी

अदाणी समूह देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर सोलर, विंड और हाइब्रिड प्लांट स्थापित करने के लिए अगले पांच साल में लगभग 35 अरब डॉलर का निवेश करेगा. अदाणी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अदाणी ने सोमवार को कहा कि अदाणी समूह दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई परियोजनाओं में निवेश कर रहा है और यह सबसे बड़े निवेश में से एक है.

रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना का विकास

सागर अदाणी ने यहां भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित आर्थिक सम्मेलन में ‘विकसित भारत एट 2047' के लिए युवा नेताओं की भूमिका' पर सीईओ पैनल चर्चा में कहा, ‘‘मैं जो कहूंगा, हमने उसपर काम शुरू कर दिया है. यह दुनिया में कहीं भी किसी भी कंपनी द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना का विकास है. हम बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अगले पांच साल में लगभग 35 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं. यह निवेश सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड (एक साथ सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं) परियोजनाओं में किया जाएगा.''

कंपनी गुजरात के खावड़ा में एक ही स्थान पर 30,000 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र लगा रही है. सागर अदाणी ने यह भी कहा कि देश को परमाणु ऊर्जा और अन्य चीजों के बारे में भी सोचने की जरूरत है. इसके बारे में सरकार सक्रियता से सोच रही है.

कुल निवेश का 85 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा में होगा खर्च

उन्होंने कहा, ‘‘यह जरूर है कि हम कुल निवेश का 85 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा में लगा रहे हैं. लेकिन साथ ही हम देश में मांग की स्थिति के बारे में भी सोचते हैं. इसलिए, हम खुद को केवल नवीकरणीय ऊर्जा तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं... बल्कि, हम पारंपरिक जीवाश्म (कोयला आदि) पर भी काम कर रहे हैं.''

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)