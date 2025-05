Adani Group के शेयरों में तूफानी तेजी, रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे ये स्टॉक्स, 6% से ज्यादा उछले

Adani Group stocks: आज यानी सोमवार, 12 मई को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी आई, जिसका असर अदाणी ग्रुप के शेयरों पर भी दिख रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की खबर से निवेशकों का सेंटिमेंट बेहतर हुआ. सुबह 10 बजे सेंसेक्स 2,366.19 अंक(2.98%) की शानदार तेजी के साथ 81,820.66 के लेवल पर जा पहुंचा. वहीं, निफ्टी में भी तेजी जारी रही और यह 719.80 अंक (3.00%) की बढ़त के साथ 24,727.80 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में 6% से ज्यादा की तेजी

इस बढ़त का फायदा अदाणी ग्रुप के शेयरों को मिला. शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप के शेयरों में 6% से ज्यादा की तेजी देखी गई. यानी कई अदाणी शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है. जिसमें सबसे ज्यादा बढ़त फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज ,अदाणी ग्रीन एनर्जी ,अदाणी पावर और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में देखी जा रही है.

सुबह 10 बजकर 15 मिनट के करीब:

अदाणी पावर 6.55% की तेजी के साथ 545.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.

अदाणी ग्रीन एनर्जी में 6.49% की बढ़त देखी गई और यह 936.50 रुपये पर पहुंच गया.

अदाणी एंटरप्राइजेज 6.30% की तेजी के साथ 2,392.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी 6.27% की बढ़त रही और यह 878.95 रुपये पर पहुंच गया.

अदाणी ग्रुप की अन्य कंपनियों के शेयरों में भी बढ़त

अदाणी ग्रुप की बाकी कंपनियों के शेयरों ने भी मजबूत छलांग लगाई. अदाणी टोटल गैस 4.76% की तेजी के साथ 629.70 रुपये पर रहा.अदाणी पोर्ट्स 3.81% की तेजी के साथ 1,356.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.इसके अलावा, एनडीटीवी में 3.91% की तेजी देखी गई और यह 121.94 रुपये पर पहुंच गया.एडब्ल्यूएल एग्री बिज़नेस 5.64% की बढ़त के साथ 266.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.

सीमेंट सेक्टर की बात करें तो एसीसी में 2.84% और अंबुजा सीमेंट में 2.63% की बढ़त रही.कुल मिलाकर देखा जाए तो सीजफायर की खबर और मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट के चलते अदाणी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है.

अदाणी ग्रुप शेयरों में जोरदार तेजी की वजह से कुल मार्केट कैप बढ़कर 13.19 लाख करोड़ रुपये हो गया. इंट्राडे में मार्केट कैप में 70,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है.

क्या आगे भी जारी रहेगी तेजी?

जानकारों का मानना है कि सीजफायर की खबर, ग्लोबल मार्केट का सपोर्टिव रुख और एफआईआई की लगातार खरीदारी की वजह से मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है. अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में अदाणी ग्रुप समेत चुनिंदा शेयरों में मजबूती मजबूती बनी रह सकती है.



