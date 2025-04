Adani Group के शेयरों में जबरदस्त उछाल, अदाणी ग्रीन 6% चढ़ा, मार्केट कैप में 27,750 करोड़ का इजाफा

भारतीय शेयर बाजार में आज की शुरुआत जबरदस्त रही और इसी के साथ अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों (Adani Group Stocks) में भी जोरदार तेजी देखने को मिली. विदेशी संकेतों के साथ-साथ ग्रुप की मजबूत बिजनेस अपडेट्स ने इस तेजी को और मजबूत किया. पिछले हफ्ते भी अदाणी ग्रुप के शेयरों (Adani Group Shares) में जबरदस्त तेजी देखी गई थी और आज मंगलवार को यह रफ्तार और तेज हो गई.

अदाणी पावर का शेयर 6% से अधिक उछला

सुबह 11:10 बजे तक अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. अदाणी पावर का शेयर 6.03% की तेजी के साथ 549.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. वहीं, अदाणी ग्रीन में 5.02% की उछाल के साथ इसका शेयर 938.55 रुपये तक पहुंच गया है. अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 4.95% बढ़कर 2,436.30 रुपये, और अदाणी पोर्ट्स का शेयर 5.27% चढ़कर 1,225.90 रुपये पर पहुंच गया है. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में 3.52% की तेजी के साथ इसका शेयर 874.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अदाणी टोटल गैस का शेयर 3.20% बढ़कर 611 रुपये पर पहुंच गया है.

ग्रुप की मीडिया कंपनी NDTV में 4.56% की बढ़त देखी गई और इसका शेयर 122.10 रुपये पर है. अदाणी विल्मर (AWL Agri Business) का शेयर 2.31% की तेजी के साथ 278.85 रुपये, जबकि सीमेंट कंपनियों अंबुजा सीमेंट्स और ACC में क्रमशः 0.87% और 1.03% की तेजी देखी गई और इनके शेयर 553.45 रुपये और 2,028 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं. मार्केट खुलने के बाद से अदाणी ग्रुप की सभी कंपनियों में निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी बनी हुई है.

सेंसेक्स -निफ्टी में 2% की तेजी

अमेरिकी सरकार ने स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को भारी रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariff) की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और ट्रंप ने ऑटो सेक्टर को भी छूट देने के संकेत दिए हैं. इससे ग्लोबल मार्केट और भारतीय बाजार की सेंटिमेंट मजबूत हुआ और सेंसेक्स -निफ्टी की शुरुआत ही 2% की तेजी के साथ हुई.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी

अदाणी ग्रुप के शेयरों में इस पॉजिटिव माहौल के बीच शुरुआती कारोबार में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली. सुबह 10 बजे के करीब अदाणी पावर ने इंट्राडे में 4% की तेजी के साथ 541.40 रुपये पर था, जबकि अदाणी पोर्ट्स में 3.5% का उछाल आया और इसका शेयर 1,205.40 रुपये तक पहुंचा. अदाणी एंटरप्राइजेज 2,392 रुपये पर था, जिसमें करीब 3% की तेजी रही. NDTV में 2%, अदाणी टोटल, अदाणी एनर्जी और अदाणी विल्मर में 1.5% से ज्यादा तेजी देखी गई. ACC और अंबुजा सीमेंट्स के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली.

ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार, कंपनी को ट्रैक करने वाले 7 एनालिस्ट्स में से 6 ने अदाणी एंटरप्राइजेज को खरीदने की यानी बाय रेटिंग दी है, जबकि केवल एक ने बेचने की सलाह दी है.

मजबूत बिजनेस के दम पर अदाणी ग्रीन का शेयर भी चढ़ा

दूसरी ओर, अदाणी ग्रीन ने भी FY25 का मजबूत बिजनेस अपडेट पेश किया, जिसके मुताबिक कंपनी की बिजली बिक्री 28% की सालाना ग्रोथ के साथ 27,969 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है. कंपनी की ऑपरेशनल कैपिसिटी भी 30% बढ़कर 14.2 GW हो गई है. पिछले पांच सालों में अदाणी ग्रीन ने 45% CAGR की रफ्तार से उत्पादन बढ़ाया है. सुबह 10 बजे अदाणी ग्रीन का शेयर 3% चढ़कर 924.60 रुपये के लेवल पर पहुंचा. कंपनी के सोलर पोर्टफोलियो का CUF 24.8%, विंड का 27.2%, और हाइब्रिड का 39.5% रहा, जबकि प्लांट्स की उपलब्धता 95% से ज्यादा रही.

अदाणी ग्रुप का मार्केट कैप 12.74 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

अदाणी ग्रुप की इस शानदार तेजी के चलते उसके कुल मार्केट कैप में 27,750 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब ग्रुप का कुल मार्केट कैप 12.74 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)