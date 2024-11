Adani Group की ओर से रिश्वतखोरी के आरोपों से इनकार के बाद उछले शेयर, लगभग सभी स्टॉक्स में तेजी

आज 27 नवंबर को अदाणी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में तेजी देखी गई है. सुबह के कारोबारी सत्र में फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पावर, अदाणी टोटल गैस, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अंबुजा सीमेंट्स, अदाणी विल्मर, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन और एनडीटीवी के शेयरों में बढ़ोतरी हुई है.

बता दें कि अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी ने स्पष्ट किया है कि गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार कानून के तहत रिश्वतखोरी का आरोप नहीं लगाया गया है. कंपनी का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट में अदाणी ग्रुप के अधिकारियों - गौतम अदाणी, उनके भतीजे सागर अदाणी और वरिष्ठ निदेशक विनीत जैन पर अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार कानून (एफसीपीए) के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जो कि पूरी तरह गलत हैं.

कंपनी के इस बयान के बाद निवेशकों का रुझान सकारात्मक है जिसके कारण अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखी जा रही है.

सुबह 9 बजकर 30 मिनट के करीब अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस 3.77%,अदाणी ग्रीन एनर्जी 2.93%, अदाणी पावर 2.83% की बढ़त के साथ 448.45 रुपये पर, अदाणी एंटरप्राइजेज 2.22% ,अदाणी टोटल गैस 1 2.29% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था.

इसके अलावा अदाणी विल्मर 1.39% ,एनडीटीवी 1.26%,अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन 0.94%, अंबुजा सीमेंट्स 0.68%, एसीसी 0.18% की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)