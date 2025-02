Adani Group के शेयरों में जबरदस्त उछाल, मजबूत फंडामेंटल्स, नए प्रोजेक्ट्स और बड़े निवेश की घोषणाओं से बढ़ा निवेशकों का भरोसा

आज के कारोबारी सत्र में अदाणी ग्रुप (Adani Group) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. अदाणी पावर (Adani Power) के शेयरों में सबसे बड़ा उछाल दर्ज किया गया है. 9 बजकर 45 मिनट पर यह शेयर 5.17% की शानदार बढ़त के साथ शेयर ₹494.40 पर पहुंच गए. इसी के साथ, अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports) में 1.28%, अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) में 1.20%, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions) में 1.18%, एनडीटीवी (NDT) में 1.83%, अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) में 1.17%, अदाणी टोटल गैस (Adani Total Gas) में 0.62% और एसीसी (ACC) में 0.21% की बढ़त दर्ज की गई.

अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) ने भी 0.27% की मामूली वृद्धि के साथ ₹471.65 पर कारोबार कर रहे थे. यह उछाल बाजार में अदाणी ग्रुप की मजबूत स्थिति और निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है.

सुबह 9 बजकर 45 मिनट तक का अपडेट

अदाणी ग्रुप के शेयरों (Adani Group Stocks) में आई तेजी के पीछे कई वजहें हैं... आइए एक-एक करके इस बारे में आपको बताते हैं.

मध्य प्रदेश में दो लाख 10 हजार करोड़ रुपये निवेश की घोषणा

अदाणी समूह (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी ने भोपाल में आयोजित 'मध्य प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2025' (MP Global Investors Summit 2025) में राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की. इस अवसर पर बताया गया कि मध्य प्रदेश में दो लाख 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश पंप स्टोरेज, सीमेंट, स्मार्ट मीटर, माइनिंग और थर्मल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा. इस निवेश से 2030 तक करीब सवा लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है. साथ ही, अदाणी समूह ग्रीन फिल्ड स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार से बातचीत कर रहा है, जिससे अतिरिक्त एक लाख करोड़ रुपये का निवेश भी संभव हो सकेगा.

अदाणी ग्रीन एनर्जी के सोलर प्रोजेक्ट का ऑपरेशन शुरू

अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) ने गुजरात के खावड़ा (Khavda) में 67 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट कमिशन करवा कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. कंपनी की सहायक इकाई, Adani Green Energy Twenty Six B Limited ने इस प्रोजेक्ट के जरिए अपनी कुल नवीकरणीय क्षमता (Renewable Capacity) को 11,983.1 मेगावाट तक बढ़ा दिया है. यह प्रोजेक्ट 25 फरवरी 2025 से ऑपरेशनल हो चुका है और इसके चलते स्टॉक ने पिछले 52 हफ्तों में ₹2173.65 का उच्चतम स्तर छुआ था. इस पहल से कंपनी न केवल अपनी ऊर्जा क्षमताओं को मजबूत कर रही है, बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शा रही है.

अदाणी पावर के नए अधिग्रहण से वित्तीय स्थिति मजबूत

अदाणी पावर (Adani Power Ltd.) को विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड (VIPL) के अधिग्रहण के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) प्राप्त हुआ है. विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर, जो IBC 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code) के तहत कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया से गुजर रही थी, के क्रेडिटर्स कमिटी ने अदाणी पावर के रिज़ॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है. साथ ही, कंपनी को NCDs (Non-Convertible Debentures) के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि QIP (Qualified Institutional Placement) के जरिए 5,000 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो चुका है. इन कदमों से अदाणी पावर अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत कर रही है.

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी का नेशनल रैंकिंग में टॉप परफॉर्मेंस

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी (Adani Electricity) ने ऊर्जा मंत्रालय की तीन नेशनल रैंकिंग (National Ranking) में टॉप पोजीशन हासिल की है. कंपनी को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) द्वारा 13वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग एक्सरसाइज (Integrated Rating Exercise) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए टॉप रैंक दी गई है. साथ ही, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन (REC) ने कंपनी को बेहतरीन ग्राहक सेवा के लिए A+ रेटिंग प्रदान की है. पहली बार जारी की गई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग रिपोर्ट (Distribution Utility Ranking Report) में भी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी को भारत की नंबर वन शहरी और समग्र यूटिलिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है.

इन वजहों से बढ़ा निवेशकों का भरोसा

अदाणी ग्रुप (Adani Group) के शेयरों में आज दिखी तेजी, उनके मजबूत फंडामेंटल्स, नए प्रोजेक्ट्स और बड़े निवेश की घोषणाओं की वजह से आया है. कंपनी की विभिन्न इकाइयों जैसे अदाणी पावर (Adani Power), अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) और अदाणी इलेक्ट्रिसिटी (Adani Electricity) द्वारा किए जा रहे प्रयास न केवल उनके बाजार वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, बल्कि निवेशकों के विश्वास को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं. इस सकारात्मक माहौल के चलते, अदाणी ग्रुप भविष्य में और भी नई ऊँचाइयों को छूने के लिए तैयार दिख रहा है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)