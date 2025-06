अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) में सरकारी कोष में कुल ₹74,945 करोड़ का योगदान दिया, जो पिछले वर्ष (FY24) के ₹58,104 करोड़ से 29% अधिक है.

अदाणी ग्रुप कंपनियों की ओर से 28,720 करोड़ रुपये डायरेक्‍ट टैक्‍स के तौर पर दिए गए, जबकि इनडायरेक्‍ट टैक्‍स के तौर पर 45,407 करोड़ रुपये दिए गए. वहीं, सोशल सिक्‍योरिटीज और अन्‍य प्रकार के योगदान का आंकड़ा 818 करोड़ रुपये है.

टैक्स की डिटेल

डायरेक्ट टैक्स (कंपनियों द्वारा सीधे भुगतान): ₹28,720 करोड़

इनडायरेक्ट टैक्स (ग्राहकों/सप्लायर्स से एकत्रित): ₹45,407 करोड़

अन्य योगदान (सामाजिक सुरक्षा आदि): ₹818 करोड़

मुंबई मेट्रो कॉस्‍ट और ओलिंपिक खर्च से भी ज्‍यादा

अदाणी ग्रुप की ओर से दिया गया टैक्‍स मुंबई मेट्रो नेटवर्क की कुल लागत के बराबर और ओलंपिक खर्च से ज्‍यादा है. ग्रुप ने कहा है कि ₹74,945 करोड़ मुंबई मेट्रो नेटवर्क के निर्माण की लागत के बराबर है, जबकि ओलिंपिक खेलों के आयोजन में लगने वाले खर्च के करीब है.

अदाणी ग्रुप की 7 कंपनियों (AEL, APSEZ, AGEL, Adani Energy Solutions, Adani Power, Adani Total Gas, Ambuja Cements) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट्स में टैक्स योगदान का विवरण प्रकाशित किया है. इसमें NDTV, ACC और Sanghi Industries जैसी अन्य कंपनियों का टैक्स भी शामिल है.

अदाणी की इन कंपनियों का ज्‍यादा योगदान:

Adani Enterprises Limited (AEL)

Adani Cement Limited (ACL)

Adani Ports and SEZ (APSEZ)

Adani Green Energy (AGEL)

ग्रुप ने 'Basis of Preparation and Approach to Tax' नाम से डॉक्‍युमेंट्स भी जारी किया है, जिसमें टैक्स के प्रकार (डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सोशल सिक्योरिटी आदि) का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है.

ESG और सामाजिक जिम्मेदारी

अदाणी ग्रुप टैक्स पारदर्शिता को अपनी ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) नीति का अहम हिस्सा मानता है.ये पहल ग्रुप की जवाबदेही और स्टेकहोल्डर्स के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

अदाणी ग्रुप का लक्ष्य भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के साथ-साथ रोजगार सृजन और लॉन्‍ग टर्म वैल्‍यू बनाना है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)