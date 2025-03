सपनों को किनारे तक पहुंचाते हैं, हम करके दिखाते हैं... अदाणी पोर्ट्स की 'जर्नी ऑफ ड्रीम्स' पर बोले गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप ने अपनी प्रेरणादायक सीरीज “हम करके दिखाते हैं” की नई फिल्म "जर्नी ऑफ ड्रीम्स" लॉन्च की है. यह फिल्म अदाणी पोर्ट्स के जरिए भारतीय कारोबारियों और छोटे एंटरप्रेन्योर के सपनों को साकार करने की कहानी कहती है. इस वीडियो में कहानी की शुरुआत होती है एक पिता और उसकी छोटी बेटी से, जो समंदर किनारे खड़े होकर जहाज को जाते हुए देख रहे होते हैं. इस दौरान बेटी मासूमियत से पूछती है, पापा, जहाज में बड़ी-बड़ी चीजें जाती हैं ना? इस पर पिता मुस्कुराकर जवाब देते हैं, इसमें बड़े-बड़े सपने भी जाते हैं...

इसके बाद कहानी थोड़ा इमोशनल मोड़ लेती है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे अदाणी पोर्ट्स भारत के छोटे कारोबारियों को ग्लोबल मार्केट से जोड़कर उनके सपनों को उड़ान दे रहा है.

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने भी इस फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया. गौतम अदाणी ने फिल्म को लेकर अपने ट्वीट में कहा कि असली वादे शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कामों में दिखते हैं. ये वादे नए अवसरों के दरवाजे खोलने, उम्मीदों से भरी जर्नी को आगे बढ़ाने और प्यार से बुने सपनों को पूरा करने के लिए होते हैं. अब बदलाव की लहरें आ चुकी हैं.हम करके दिखाते हैं.

In actions sit the promises we make. Promises to open new horizons, promises of journeys that carry hope beyond our vast oceans, and promises of dreams stitched together with love. The waves of change are here.

