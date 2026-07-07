अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) की सहायक कंपनी 'कच्छ कॉपर लिमिटेड' (KCL) ने अपने ब्रैंड 'अदाणी कॉपर' के लिए प्रतिष्ठित लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) का सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है. कंपनी द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई.

कंपनी के बयान के मुताबिक, औद्योगिक धातुओं के व्यापार के वैश्विक केंद्र (LME) की ओर से मिली ये मंजूरी सख्त अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत कच्छ कॉपर की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और जिम्मेदार सोर्सिंग सिस्‍टम्‍स को प्रमाणित करती है. इसके तहत आगामी 10 जुलाई 2026 से अदाणी कॉपर कैथोड्स LME कॉपर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाफ वारंट जारी करने के पात्र हो जाएंगे.

अदाणी ग्रुप के लिए बड़ी उपलब्धि

अदाणी ग्रुप के लिए 'कॉपर ग्रेड ए' कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 'गुड डिलीवरी' ब्रैंड के रूप में LME में लिस्ट होना एक बड़ी उपलब्धि है. यह ब्रैंड अब दुनिया के अग्रणी कॉपर ब्रैंड्स की कतार में शामिल हो गया है, जिससे मेटल सेक्टर में अदाणी ग्रुप की अंतरराष्ट्रीय पहचान और बाजार में विश्वसनीयता काफी मजबूत होगी.

'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में ऐतिहासिक कदम

अदाणी एंटरप्राइजेज के नेचुरल रिसोर्सेज के CEO और कच्छ कॉपर लिमिटेड के MD डॉ विनय प्रकाश ने कहा,