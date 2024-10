मुंबई एयरपोर्ट पर अदाणी ग्रुप का 'वन नेशन बिलियन सेलिब्रेशन', पैसेंजर जीत सकेंगे आकर्षक गिफ्ट

अदाणी एंटरप्राइजेज की कंपनी अदानी एयरपोर्ट (Adani Airport) होल्डिंग्स लिमिटेड ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी CSMIA में एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल लॉन्च किया है. अदाणी एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट का मैनेजमेंट देखती है. 'वन नेशन बिलियन सेलिब्रेशन' फेस्टिव शॉपिंग एक्सट्रावैगेंज़ा 10 जनवरी 2025 तक चलेगा. इस दौरान डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर आकर्षक प्राइज भी जीत सकेंगे. इस एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल में क्षेत्रीय त्योहार के समारोह, शानदार थीम वाली सजावट और गिफ्ट समेत तमाम तरह के दिलचस्प कॉन्टैस्ट भी होंगे.

एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान जैसे ही पैसेंजर CSMIA में कदम रखेंगे, उन्हें भारत के जीवंत त्योहारों का एक अनुभव मिलेगा. एयरपोर्ट पर आप दिवाली की रोशनी से लेकर क्रिसमस की खुशी देख सकेंगे. नए साल की ताजगी से रूबरू हो सकेंगे. एयरपोर्ट पर भारत के मौसम को भी खास अंदाज में दिखाया गया है.

'वन नेशन बिलियन सेलिब्रेशन' के दौरान पैसेंजर तमाम कॉन्टैस्ट में हिस्सा भी ले सकेंगे. इन कॉन्टैस्ट के लिए शानदार प्राइज भी रखा गया है:-

-3 कपल के लिए थाईलैंड की फुल स्पॉन्सर्ड 5 दिनों की ट्रिप

-एक रॉयल एनफील्ड बाइक

-कई और आकर्षक गिफ्ट के साथ कोकोकार्ट वाउचर

धारावी के कुंभारवाड़ा के कारीगरों ने बनाए दीये

इस साल CSMIA ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी-बस्ती धारावी के प्रसिद्ध कुंभारवाड़ा के कारीगरों के साथ मिलकर करीब 1 लाख हैंडमेड दीये तैयार किए हैं. इन्हें पैसेंजरों को गिफ्ट में दिया जा रहा है. इन दीयों को 20 साल के युवा कारीगरों से लेकर 60 साल के अनुभवी लोगों ने तैयार किया है. ये दीये कुंभारवाड़ा की सांस्कृतिक समृद्धि और पीढ़ीगत शिल्प कौशल की विरासत को खूबसूरती से दिखाते हैं.

टर्मिनल 1 और 2 में दीया पेंटिंग एक्टिविटी

मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 दोनों पर दीया पेंटिंग एक्टिविटी हो रही है. पैसेंजर इसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं. इसके अलावा पैसेंजर F&B आउटलेट्स पर 699 रुपये से ज्यादा या रिटेल स्टोरों पर 2,199 रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर 4 दीयों का सेट भी घर ले जा सकते हैं.





