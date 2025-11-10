अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इस शताब्दी को परिभाषित करेंगे और हमारा लक्ष्य भारत को दुनिया का सबसे अधिक सस्टेनेबल इंटेलिजेंस हब बनाना है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर गौतम अदाणी ने कहा,'हमारा राष्ट्र क्लीन एनर्जी और एआई के इंटरसेक्शन पर खड़ा है, ये दोनों शक्तियां इस शताब्दी को परिभाषित करेंगी.'

गौतम अदाणी ने कहा, 'विशाखापट्टनम में अदाणी-गूगल साझेदारी भारत के नेतृत्व वाले एनर्जी-एफिशिएंट एआई फ्यूचर को आकार देने में मदद कर सकती है. हमारा लक्ष्य भारत को दुनिया का सबसे अधिक सस्टेनेबल इंटेलिजेंस हब बनाना है.' उन्‍होंने पिछले महीने कहा था कि उन्हें आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी करने पर गर्व है.

अदाणीकॉनेक्‍स और गूगल की बड़ी साझेदारी

बीते महीने अदाणी समूह की कंपनी अदाणीकॉनेक्स और गूगल ने भारत में सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए साझेदारी का ऐलान किया था. यह डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बनाया जाएगा. इसमें करीब अगले पांच वर्षों में 15 अरब डॉलर का निवेश होगा.

कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि विशाखापत्तनम में गूगल का एआई हब पांच वर्षों (2026-30) में लगभग 15 अरब डॉलर का एक बहुआयामी निवेश है, जिसमें गीगावाट-स्तरीय डेटा सेंटर ऑपरेशंस, एक मजबूत सब-सी केबल नेटवर्क और स्वच्छ ऊर्जा द्वारा समर्थित देश में सबसे अधिक मांग वाले एआई वर्कलोड को संचालन करना शामिल है. इसे अदाणीकॉनेक्स और एयरटेल सहित इकोसिस्टम भागीदारों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा.

इस दौरान गौतम अदाणी ने कहा, 'यह सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश से कहीं बढ़कर है. यह एक उभरते राष्ट्र की आत्मा में निवेश है. अदाणी-गूगल साझेदारी राष्ट्र निर्माण के हमारे साझा दृष्टिकोण और 21वीं सदी के उपकरणों से प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है. विशाखापत्तनम अब टेक्नोलॉजी के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनने के लिए तैयार है और हम इस ऐतिहासिक यात्रा के आर्किटेक्ट बनकर रोमांचित हैं.'

