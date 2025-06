अदाणी ग्रुप खावड़ा में बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, AGM में बोले- गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने आज यानी मंगलवार को सालाना आम बैठक (AGM) के दौरान एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने बताया कि अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) भारत के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क (Renewable Energy Park) बना रही है. यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकेगा.

2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य

गौतम अदाणी ने कहा कि खावड़ा से लेकर दुनिया तक, हमारा लक्ष्य 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का है. उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रोजेक्ट यह साबित करता है कि बड़े स्तर पर विकास और सस्टेनेबिलिटी साथ-साथ चल सकते हैं.

2030 तक कुल 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य

अदाणी ग्रुप ने यह भी बताया कि कंपनी थर्मल, रिन्यूएबल और हाइड्रो, तीनों तरह की बिजली उत्पादन क्षमताओं को मिलाकर 2030 तक कुल 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है.

गौतम अदाणी ने AGM में कहा कि अदाणी ग्रीन इस दिशा में लगातार काम कर रही है और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह एक अहम कदम है. खावड़ा प्रोजेक्ट, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है.

इस खबर के बाद अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई. कंपनी का शेयर 11 बजकर 20 मिनट के करीब 36.80 अंक (3.83%) की तेजी के साथ 997.30 रुपय पर ट्रेड कर रहा था.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)