अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने ड्रैगनपास से समाप्त किया समझौता, एक सप्ताह पहले ही हुआ था करार

अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने ड्रैगनपास से अपना समझौता समाप्त कर दिया है. इस बात की जानकारी अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के प्रवक्ता ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए दी. प्रेस नोट में लिखा- "ड्रैगनपास के साथ हमारा सहयोग जो एयरपोर्ट लाउंज तक एक्सेस प्रदान करता था, वह तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है. ड्रैगनपास के ग्राहकों को अब अदाणी-मैनेज्ड एयरपोर्ट पर लाउंज की एक्सेस नहीं मिलेगी. एयरपोर्ट लाउंज और अन्य ग्राहकों के यात्रा अनुभव पर इस बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा."

मालूम हो कि इस समझौते के तहत ड्रैगनपास के ग्राहकों को एयरपोर्ट लाउंज तक एक्सेस दी गई थी. अदाणी समूह की डिजिटल इनोवेशन आर्म 'अदाणी डिजिटल लैब्स' (ADL) ने एक सप्ताह पहले ही ड्रैगनपास के साथ साझेदारी की घोषणा की थी.

8 मई को की गई घोषणा में बताया गया था कि अदाणी-मैनेज्ड एयरपोर्ट में लाउंज का वाइड नेटवर्क प्रदान करने के लिए ड्रैगनपास के साथ साझेदारी की गई है. हालांकि अब इसे समाप्त कर दिया गया है. मालूम हो कि ड्रैगनपास प्रीमियम एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है. इस साझेदारी से एयरपोर्ट पर यात्रियों को लाउंज का एक सहज और आरामदायक अनुभव देने की बात कही गई थी. लेकिन अब इस समझौते को समाप्त कर दिया गया है.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)