नेपाल के आम चुनाव में बालेन शाह की पार्टी को पूर्ण बहुमत : भारत–नेपाल संबंधों का भविष्य

हिमालयी राष्ट्र नेपाल की राजनीति में हालिया आम चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में सामने आया है. राजधानी काठमांडू के लोकप्रिय मेयर और युवा नेता बालेन शाह की पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि नेपाल की राजनीतिक संस्कृति में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है. लंबे समय से पारंपरिक दलों के वर्चस्व में रही नेपाली राजनीति में यह परिणाम नई पीढ़ी की आकांक्षाओं और बदलाव की इच्छा का प्रतीक बनकर उभरा है. इस राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव केवल नेपाल की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है.

नेपाल और भारत के संबंध सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रिश्तों पर आधारित हैं. दोनों देशों के बीच खुली सीमा, साझा परंपराएँ और लोगों के बीच गहरे पारिवारिक संबंध इस रिश्ते को अनूठा बनाते हैं. लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं और बड़ी संख्या में भारतीय नेपाल में व्यापार और पर्यटन से जुड़े हुए हैं. यही कारण है कि नेपाल की राजनीतिक दिशा में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है.

नेपाल की राजनीति लंबे समय तक पारंपरिक दलों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. इनमें प्रमुख रूप से Nepali Congress, Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist) और Communist Party of Nepal (Maoist Centre) जैसे दल शामिल रहे हैं. इन दलों ने कई दशकों तक नेपाल की सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन समय के साथ इन पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और विकास की धीमी गति के आरोप लगते रहे. इसी पृष्ठभूमि में बालेन शाह जैसे नए और अपेक्षाकृत गैर-पारंपरिक नेता का उदय हुआ.

बालेन शाह का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है. वे मूल रूप से एक इंजीनियर और रचनात्मक कलाकार के रूप में जाने जाते थे, लेकिन 2022 में काठमांडू महानगरपालिका के चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उनकी जीत ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई. मेयर के रूप में उन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, शहरी प्रशासन में सुधार और पारदर्शिता पर जोर देकर एक सख्त और निर्णायक प्रशासक की छवि बनाई. यही कारण है कि युवाओं और शहरी मध्यम वर्ग के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी.

यदि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला है, तो यह संकेत देता है कि नेपाल की जनता अब पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर नए नेतृत्व को अवसर देना चाहती है. खासतौर पर युवाओं की भूमिका इस परिवर्तन में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संगठित यह नई पीढ़ी राजनीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेज विकास की अपेक्षा रखती है.

भारत–नेपाल संबंधों के संदर्भ में इस राजनीतिक बदलाव को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है. सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि नेपाल की नई सरकार के सामने विदेश नीति के स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखने की होगी. नेपाल भौगोलिक रूप से दो बड़ी शक्तियों के बीच स्थित है, इसलिए उसकी विदेश नीति हमेशा संतुलन और व्यावहारिकता पर आधारित रही है.

भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति और मैत्री संधि ने दोनों देशों के संबंधों को विशेष आधार प्रदान किया है. व्यापार, ऊर्जा, जल संसाधन और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में भारत नेपाल का एक प्रमुख साझेदार रहा है. हाल के वर्षों में भारत ने नेपाल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में निवेश किया है, जिनमें सड़क, रेल और ऊर्जा परियोजनाएँ शामिल हैं. इन परियोजनाओं से नेपाल की अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है.

दूसरी ओर चीन भी पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. चीन की ‘बेल्ट एंड रोड' पहल के तहत नेपाल में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाई गई है. ऐसे में नई सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नेपाल की विदेश नीति संतुलित रहे और किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता न बने.

विश्लेषकों का मानना है कि बालेन शाह का नेतृत्व अपेक्षाकृत व्यावहारिक और विकासोन्मुख हो सकता है. वे विचारधारात्मक राजनीति की बजाय प्रशासनिक सुधार और आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान देते हुए दिखाई देते हैं. यदि उनकी सरकार इसी दृष्टिकोण को अपनाती है, तो भारत और नेपाल के बीच सहयोग के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं. विशेष रूप से ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जा सकता है.

नेपाल की राजनीति में उभरती नई शक्तियों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जैसे दलों का भी उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने युवाओं के बीच वैकल्पिक राजनीति का संदेश दिया. लेकिन यदि बालेन शाह की पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, तो यह संकेत देता है कि नेपाल की जनता एक व्यापक राजनीतिक बदलाव चाहती है, जिसमें नई सोच और नई कार्यशैली को प्राथमिकता मिले.

हालांकि नई सरकार के सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं होंगी. नेपाल की अर्थव्यवस्था अभी भी कई समस्याओं से जूझ रही है. बेरोजगारी, विदेशों में श्रमिकों पर निर्भरता, सीमित औद्योगिक विकास और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याएँ लंबे समय से बनी हुई हैं. इन चुनौतियों का समाधान किए बिना नेपाल को स्थायी विकास की दिशा में आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा.

इसके अलावा भारत–नेपाल संबंधों में समय-समय पर कुछ संवेदनशील मुद्दे भी सामने आते रहे हैं, जैसे सीमा विवाद और राजनीतिक बयानबाजी. नई सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इन मुद्दों को संवाद और कूटनीति के माध्यम से हल करने की दिशा में आगे बढ़े. दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निकटता को ध्यान में रखते हुए सहयोग और विश्वास का माहौल बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है.

समग्र रूप से देखा जाए तो नेपाल के आम चुनाव में बालेन शाह की पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक संभावित ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत है. यह परिवर्तन नेपाल की राजनीतिक संस्कृति, प्रशासनिक प्रणाली और विदेश नीति की दिशा को प्रभावित कर सकता है. भारत के लिए भी यह एक अवसर है कि वह नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाए तथा क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए.

आने वाला समय यह तय करेगा कि क्या बालेन शाह का नेतृत्व नेपाल को राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास की नई दिशा दे पाएगा. लेकिन इतना निश्चित है कि इस चुनाव परिणाम ने नेपाल की राजनीति में एक नई बहस और नई उम्मीदों को जन्म दे दिया है.

(डिस्क्लेमर: लेखक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विभाग में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो के रूप में कार्यरत हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.)

लेखक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विभाग में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो के रूप में कार्यरत हैं.