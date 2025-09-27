विज्ञापन
धड़ाधड़ भोजपुरी में योजनाओं की बौछार... 10 हजार रुपए लेकर क्या करेंगी बिहार की महिलाएं, खुद बताया

बिहार चुनाव में महिला वोटर की फैक्टर हैं. महिलाओं को रिझाने के लिए महागठबंधन ने माई बहिन मान योजना के तहत ढाई हजार रुपए देने का ऐलान किया था. अब सरकार दस हजार रुपए खाते में पहुंचाकर इस रेस में आगे दिखने की कोशिश कर रही है.

  • बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में 10 हजार रुपए भेजे.
  • योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसका लक्ष्य ढाई करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करना है.
  • लाभार्थी महिलाएं इस राशि से व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने की योजना बना रही हैं जैसे दुकान खोलना और मुर्गी पालन.
पटना:

शुक्रवार को बिहार में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत 41,792 लाभार्थियों के बैंक खाते में 10 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है. लाभार्थियों ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया है. शुक्रवार को पीएम मोदी ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है. शेखपुर के नगर परिषद क्षेत्र के टाउन हॉल में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आयोजित किया गया, जहां जीविका समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया.

सुधा देवी बोली- अब दूसरों के खेत में काम नहीं करेंगी

खेत में घास काटती, माथे पर बोझा उठाए चल रही सुधा देवी पटना के कोरजी गांव में रहती हैं. 2015 से जीविका से जुड़ी हुई हैं. जीविका से लोन लेकर भैंस खरीदा था, दूध बेचा. बच्चों को पढ़ाया, घर भी बनाया. पहले वे दूसरे लोगों के खेतों में काम करती थीं, कई बार पैसे भी नहीं मिलते थे. लेकिन अब वे दूसरों के खेतों में काम नहीं करेंगी. उन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के दस हजार रुपए मिले हैं, उसमें थोड़े और रुपए जोड़ कर अपनी दुकान खोलेंगी.

"हम सोच रहे हैं कि 10 हजार में लिट्टी, पकौड़ी की दुकान खोलें"

सुधा के लिए प्रेरणा बनी हैं इसी गांव की पूजा और मनीषा कुमारी. पूजा जीविका से लोन लेने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने की दुकान चलाती हैं तो मनीषा मसाले, सत्तू का व्यापार करती हैं. इन दोनों को भी इस योजना के 10 हजार रुपए मिले हैं. अब उनका ध्यान अपने रोजगार बेहतर तरीके से चलाने पर है ताकि वे 2 लाख की सहायता भी ले पाएं और अपना रोजगार बढ़ा पाएं.

"इन रुपयों से सामान लाएंगे, 2 लाख रुपए मिलेंगे तो अपना ऑफिस बनाएंगे ताकि ऑनलाइन सामान बेच सकें."

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब ढाई करोड़ महिला को 10 हजार रुपए की पहली किश्त देने का लक्ष्य रखा है. आज 75 लाख महिलाओं के खाते में 10- 10 हजार रूपए आए हैं. इस योजना को चुनाव से पहले गेम चेंजर माना जा रहा है. महिलाओं पर इसका असर दिख भी रहा है. तभी वे खुश होकर अपने खाते में आए रुपए का मैसेज भी दिखा रही हैं.

लाभार्थी पूजा देवी ने कहा कि हमें 10 हजार रुपए मिले हैं. इससे हम छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को बधाई. भगवान उन्हें लंबी आयु प्रदान करें. नीतीश कुमार की सरकार में कानून-व्यवस्था अच्छी हुई है. पहले हम बैंक का मुंह तक नहीं देखते थे, अब बिना डर के बैंक जा रहे हैं.

दुलारी देवी ने बताया कि यह बहुत अच्छी योजना है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लाई गई है. हम मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू करेंगे. अगर अच्छा रोजगार चलेगा तो अधिक पैसा मिलेगा. शांति देवी ने कहा कि सरकार की यह योजना बहुत अच्छी है. हम कुछ न कुछ रोजगार करेंगे. सहायता राशि से व्यवसाय शुरू करेंगे.

बंसी देवी ने कहा कि हम गरीब हैं, लेकिन सरकार हमारे बारे में सोच रही है. नीतीश कुमार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. 10 हजार रुपए की सहायता से सिलाई मशीन खरीदकर काम शुरू कर सकती हूं.

बता दें कि 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' से महिलाओं में खुशी की लहर है. पूर्णिया, पटना, नालंदा, गयाजी सहित अन्य जगहों पर योजना की लाभार्थियों ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की सराहना की है. लाभार्थियों का मानना है कि सहायता राशि से वे अपने रोजगार को आगे बढ़ाने का काम करेंगी.

