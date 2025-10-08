Bihar Mahila Rojgar Yojana: बिहार की महिलाओं के खाते में इस दिन आएंगे 10,000 रु, जानिए किस तारीख को मिलेगी अगली किस्त

Bihar Mahila Rojgar Yojana: अगर आप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लाभार्थी हैं और अब तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. बिहार सरकार ने इस योजना के तहत बकाया लाभार्थियों को सभी पेमेंट की डेट्स तय कर दी हैं और अब अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक हर शुक्रवार को पैसा आपके बैंक खाते में आएगा. यहां देखिए कब-कब किस्तें आएंगी.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अगली किस्तों की तारीखें

17 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार)

24 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार)

31 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार)

7 नवंबर 2025 (शुक्रवार)

14 नवंबर 2025 (शुक्रवार)

21 नवंबर 2025 (शुक्रवार)

28 नवंबर 2025 (शुक्रवार)

5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार)

12 दिसंबर 2025 (शुक्रवार)

19 दिसंबर 2025 (शुक्रवार)

26 दिसंबर 2025 (शुक्रवार)

अब तक कितनी महिलाओं को मिला पैसा

अभी तक 3 किस्तों का पैसा ट्रांसफर हो चुका है. पहली किस्त 26 सितंबर को आई, जिसमें 75 लाख महिलाओं को ₹10,000 दिए गए. दूसरी किस्त 3 अक्टूबर को रिलीज की गई, जिसमें 25 लाख महिलाओं को ₹10,000 मिले. तीसरी किस्त 6 अक्टूबर को 21 लाख महिलाओं के खाते में ₹10,000 भेजे गए. अब तक कुल 1.21 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ₹2,100 करोड़ ट्रांसफर किए. इस योजना के तहत अभी भी करीब 1.4 करोड़ महिलाओं ने आवेदन किया है, यानी कई लोगों को अभी पैसा मिलना बाकी है.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए अप्लाई कैसे करें

1. शहरी क्षेत्र की महिलाएं

अगर आप शहर में रहती हैं और जीविका समूह से जुड़ी हैं, तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकती हैं. वहां आपको 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' सेक्शन में पूरी जानकारी और फॉर्म मिल जाएगा.

2. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं

अगर आप गांव में रहती हैं, तो अपने ग्राम संगठन या जीविका समूह के जरिए ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा कर सकती हैं. ध्यान रखें कि आवेदन करने से पहले जीविका समूह से जुड़ना ज़रूरी है. तभी आपको योजना का फायदा मिलेगा.

योजना का मकसद क्या है

इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे छोटे रोजगार, दुकान या स्वरोजगार शुरू कर सकें. हर पात्र महिला को सरकार की ओर से ₹10,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें.

ये भी पढ़ें-DDA Recruitment 2025: 1732 सरकारी पदों पर बंपर मौका, आज ही करें आवेदन