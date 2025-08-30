मां वैष्णो देवी यात्रा के दौरान समस्तीपुर के 5 श्रद्धालुओं की मौत, एक ही परिवार के थे चार सदस्य

मां वैष्णो देवी धाम में रविवार 26 अगस्त को हुए भूस्खलन में समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के पांच श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में एक ही परिवार के चार सदस्य और एक रिश्तेदार की नाबालिग बेटी शामिल है. मरने वालों में सोरमार पंचायत के रामपारन निवासी प्रदीप मंडल का पुत्र अजय कुमार (45 वर्ष), उसके छोटे भाई राजा कुमार (32 वर्ष), राजा की पत्नी पिंकी देवी (28 वर्ष) और उनकी बेटी दीपांशी (7 वर्ष) शामिल हैं. वहीं गोपालपुर पंचायत निवासी मनोहर राय की पुत्री तान्या (15 वर्ष) भी इस हादसे में काल के गाल में समा गई.

पत्नी की पहले ही हो चुकी है मौत

राजा के चाचा शंभू शरण महतो ने बताया कि राजा परिवार के साथ दिल्ली के मजनू टीला इलाके में रहकर मजदूरी करता था. साल में दो बार ही गांव आता था. छह महीने पहले ही वह गांव आया था. बताया गया कि अजय कुमार की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी.

परिवार 24 अगस्त को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बस से रवाना हुआ था. इसी दौरान यह दुखद हादसा हो गया. हादसे में राजा का दो वर्षीय पुत्र प्रियांश घायल हो गया है. माता-पिता की मौत के बाद अब उसके साथ उसकी बड़ी बहन पूरी तरह अनाथ हो गई है.

परिजनों के अनुसार, मरने वालों के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाएंगे और वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा. घटना की सूचना गुरुवार देर रात समस्तीपुर पहुंची, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में मातम छा गया. सोरमार और गोपालपुर पंचायत में गहरा शोक व्याप्त है.

नीतीश कुमार ने जताया शोक

इधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से हादसे पर गहरी संवेदना प्रकट की है. उन्होंने ईश्वर से शोकाकुल परिवार को धैर्य व शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित स्थानीय आयुक्त को निर्देश दिया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार से समन्वय कर मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

