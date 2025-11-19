नीतीश को वोट दी हो, उन्हीं से इलाज कराओ... अस्पताल में महिला को सरकारी डॉक्टर का जवाब

बिहार के वैशाली जिले से सरकारी डॉक्टर ने एक महिला का इलाज करने से मना कर दिया. महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक घायल महिला मरीज को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने ताना मारते हुए कहा, "वोट नीतीश कुमार को दी हो, उन्हीं से इलाज कराओ."

राजनीतिक रंजिश जैसा व्यवहार

यह मामला मंगलवार का है. महनार प्रखंड के लावापुर नारायण पंचायत की निवासी सुमन देवी अपने देवर मुकेश पासवान द्वारा मारपीट किए जाने के बाद जख्मी हालत में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार पहुंची थीं. महिला का आरोप है कि अस्पताल में उनके साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जैसा व्यवहार किया गया. बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जब वह इलाज के लिए पहुंचीं, तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया, "हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते हैं. तुम्हारा इलाज नीतीश कुमार करेंगे."

मरीज ने बताया, "हम जब इलाज के लिए पहुंचे तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने कहा की हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते. तुम्हारा इलाज नीतीश कुमार करेंगे. मैंने जबाब दिया कि पैसा सिर्फ हमहीं को थोड़े ही मिला है, सब जात को मिला है. तब जाकर मुझे एक सुई लगाई गई."

₹10 हजार की सरकारी योजना से नाराज़गी?

महिला के अनुसार, उन्होंने डॉक्टर को जवाब में कहा कि सरकारी योजना के तहत मिला पैसा सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि सभी जातियों के लोगों को मिला है. इस जवाब के बाद, उन्हें केवल एक सुई लगाई गई. डॉक्टर के इस व्यवहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं को दिए जा रहे ₹10 हजार की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि सरकारी योजनाओं से नाराज़गी के चलते डॉक्टर ने महिला मरीज के साथ ऐसा राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया.

घरेलू विवाद से जुड़ी मारपीट

सुमन देवी ने अपने देवर मुकेश पासवान पर नशा करने और अक्सर मारपीट करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि उनके देवर ने उनके बच्चे को छत से फेंकने की कोशिश भी की थी. विवाद की शुरुआत तुलसी के पौधे में पानी डालने जैसी छोटी सी बात से हुई थी, जिसका पानी देवर के घर की तरफ चला गया था, और इसी को लेकर मारपीट की घटना हुई.

वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू

महिला मरीज सुमन देवी के बयान वाला वीडियो वायरल होने के बाद, स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले का संज्ञान लिया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार की चिकित्सा पदाधिकारी ने मामले की जांच शुरू होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया है कि जांच में जो भी स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सक दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. घायल महिला मरीज सुमन देवी अब अपने देवर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची हैं. सरकारी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा एक मरीज को इलाज से मना करना और राजनीतिक आधार पर ताना मारना, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की नैतिकता और कार्यशैली पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है.



