छुट्टी पर घर आए आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या, पिता को भी भूना, बिहार के वैशाली में सुबह-सुबह डबल मर्डर

बिहार के वैशाली जिले से सुबह-सुबह एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक पुत्र आर्मी का जवान था, जो कुछ दिनों पहले ही छुट्टी पर घर आया था. रविवार सुबह-सुबह रास्ते को लेकर हुए विवाद में पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. डबल मर्डर की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बिहार के वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रजासोगांव की है. मृतक की पहचान 60 वर्षीय मुनारिक राय और उनके 35 साल के बेट जीतेंद्र कुमार के रूप में हुई है. जीतेंद्र आर्मी का जवान था, जो कुछ दिनों पहले छुट्टी पर घर आया था. इसी बीच रास्ते के विवाद मे भतीजे ने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी.



वैशाली डबल मर्डर केसः घटनास्थल से सामने आई ये तस्वीरें

शव के पास जुटी लोगों की भीड़, जांच को पहुंची पुलिस टीम.

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हॉस्पिटल में मामले की जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम.

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हॉस्पिटल में शव लेकर जाते परिजन.

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