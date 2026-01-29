बोरी, नदी और कचरे के ढेर में मिली लाशें… चेन्नई में बिहार के पूरे परिवार का खौफनाक अंत, ऐसे रची गई साजिश

Bihar family murder case: बिहार के शेखपुरा टाउन थाना क्षेत्र के पथलाफार गांव के एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या चेन्नई के अडयार थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में कर दी गई है. मृतकों में पथलाफार निवासी 28 वर्षीय गौरव यादव इसकी पत्नी मोनी कुमारी और डेढ़ साल का मासूम पुत्र गुडडु शामिल है. बुधवार की शाम मृतक गौरव यादव का शव गांव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. शव आने की सुचना मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी.

मृतक के बड़े भाई सौरव यादव के मुताबिक, चेन्नई पुलिस ने सोमवार की सुबह गौरव यादव का शव इंदिरा नगर में एक बाइक शो रूम के पास बंद बोरे से बरामद किया है. पुत्र गुड्डू का शव बुधवार को पुलिस नें मध्य कैलाश के पास कूउम नदी से बरामद कर लिया है. पत्नी मोनी कुमारी के शव की तलाश पेरूंगुडी डंपिंग यार्ड के कचरे के ढेर में तालाश की जा रही है. चेन्नई पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में नालंदा जिला के बहुआरा गांव के उपेन्द्र यादव सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर ही पिता-पुत्र के शव को बरामद किया है.

काम के बहाने चेन्नई बुलाया

मृतक के पिता सुरेन्द्र यादव ने बताया, कि पकड़ा गया आरोपी उपेन्द्र यादव ही मेरे पुत्र को काम कराने के लिए चेन्नई के अडयार ले गया था. मेरा पुत्र वहां एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रुप में काम करता था. मकर संक्रांति के दूसरे दिन 16 जनवरी को मेरा पुत्र अपनी पत्नी को लेकर भी अडयार लेकर चला गया था. चेन्नई पुलिस की सूचना पर उन्हें पुत्र, पुत्रवधु और पौत्र के मारे जाने की सूचना मिली है. पिता और पुत्र की लाश एक कचरे के ढेर पर एक बोरे में बंद मिली है जिसमें बेरहमी से मारकर कई टुकड़ों में करके हत्यारों ने फेंक दिया था. जबकि उसकी पुत्रवधु को मारकर फेंक दिया गया है. जिसके शव की तलाश की जा रही है.

पत्नी के मायके का परिचित है आरोपी

मृतक गौरव कुमार का ससुराल नालंदा जिला के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूखाननपुर है. जहां से कुछ ही दूरी पर मुख्य आरोपी उपेंद्र यादव का गांव बहुआरा है. पड़ोसी होने के नाते उपेंद्र यादव और मृतक की पत्नी मोनी कुमारी में जान पहचान थी. इसके साथ ही उपेंद्र यादव का आना-जाना मोनी कुमारी के मायके में लगा रहता था. ग्रामीणों के मुताबिक, गौरव कुमार अपने गांव कम ही आता था और पत्नी मोनी कुमारी मायके में रहती थी. वहीं से उपेंद्र यादव नें मोनी कुमारी को चेन्नई बुलाया था तो वह पहली बार अपने पति के साथ 12 दिन पूर्व चेन्नई के लिए निकली थी.

12 दिन पहले चेन्नई गया था परिवार

गौरव कुमार का शव को जब स्थानीय निवासियों ने एक अपार्टमेंट परिसर के पास खून से सना हुआ बोरा लावारिस हालत में देखा और पुलिस को सूचित किया. इलाके से मिले सीसीटीवी फुटेज में दो लोगों को दोपहिया वाहन पर बोरी ले जाते और उसे उस जगह पर फेंकते हुए देखा गया. जांच के दौरान, पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने गौरव की पत्नी और दो वर्षीय बेटे की हत्या करने की बात कबूल कर ली है. उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, पुलिस ने पिता व पुत्र का शव बरामद किया प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि गौरव 21 जनवरी को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रोजगार की तलाश में चेन्नई आया था. पुलिस मामले में मकसद, घटनाक्रम और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका का पता लगाने के लिए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है.

