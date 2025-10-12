विज्ञापन
पटना में नहीं बनी सीटों पर बात, अब तेजस्वी की दिल्ली में राहुल से मुलाकात, क्या आज बनेगी बात?

Bihar Election: तेजस्वी यादव के दिल्ली आने के पीछे का मकसद महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत माना जा रहा है. दरअसल सीटों पर अब तक फाइनल मुहर नहीं लग पाई है. दोनों नेता इस मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं.

पटना में नहीं बनी सीटों पर बात, अब तेजस्वी की दिल्ली में राहुल से मुलाकात, क्या आज बनेगी बात?
दिल्ली में होगी तेजस्वी और राहुल की मुलाकात.
  • बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल सीटों के तालमेल और रणनीति बनाने में जुटे हैं.
  • तेजस्वी यादव 12 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, दोनों की सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी.
  • 13 अक्टूबर को दिल्ली की कोर्ट में IRCTC घोटाला मामले में पेशी होनी है. तेजस्वी पहले ही दिल्ली आ रहे हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव में एक महीने से भी कम समय बचा है. ऐसे में सभी दल सीटों पर आपसी तालमेल से लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं. पटना से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है. शनिवार को एनडीए के नेता दिल्ली में जुटे थे. आज तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं जानकारी के मुताबिक, तेजस्वी पटना से दिल्ली रवाना हो चुके हैं. दिल्ली में वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे.

ये भी पढ़ें- तेजस्वी का वादा- CM बने तो हर परिवार को देंगे सरकारी नौकरी, पर पैसे कहां से लाएंगे पूर्व डिप्टी सीएम?

क्यों दिल्ली आ रहे तेजस्वी यादव?

दरअसल 13 अक्टूबर (सोमवार ) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव ,राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की पेशी होनी है. IRCTC घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट पर उन पर आरोप तय होने हैं. तेजस्वी एक दिन पहले यानी ककि 12 अक्टूबर को ही दिल्ली पहुंच रहे हैं.

तेजस्वी और राहुल के बीच होगी क्या बात?

 तेजस्वी यादव के दिल्ली आने के पीछे का मकसद महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत माना जा रहा है. दरअसल सीटों पर अब तक फाइनल मुहर नहीं लग पाई है. शनिवार को महागठबंधन का संभावित सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आया था. लेकिन फाइनल मुहर लगनी अभी बाकी है. दिल्ली में तेजस्वी और राहुल गांधी इस मुद्दे पर आज बातचीत कर सकते हैं.

महागठबंधन में आज बनेगी सीटों पर सहमति?

दिल्ली में इस वीकेंड का पूरा सियासी एजेंडा बिहार पर फोकस्ड है. एक तरफ तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों को मनाने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर एनडीए के रणनीतिकार भी कोशिशों में जुटे हैं. अगले 48 घंटे यह तय करेंगे कि बिहार चुनाव का समीकरण किस करवट बैठेगा. माना जा रहा है कि आमने-सामने बैठकर तेजस्वी और राहुल के बीच सीटों पर सहमति बन सकती है.

