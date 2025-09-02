विज्ञापन
RJD के गाने पर दिखा तेजस्वी यादव का स्वैग, वोटर अधिकार यात्रा के बाद डांस वाली रील जमकर वायरल

Voter Adhikar Yatra Viral Video: तेजस्वी का एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, इसमें डांस करने वाले लड़के उन्हें स्टेप सिखा रहे हैं और इस दौरान जमकर मस्ती भी हो रही है.

Tejashwi Yadav Dance Video Viral: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव बिहार चुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं. राहुल गांधी के नेतृत्व में वो वोटर अधिकार रैली निकाल रहे हैं और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है. इसी बीच तेजस्वी यादव का एक खास और अलग अंदाज भी देखने के लिए मिला, जब वो अपनी ही पार्टी के एक गाने में रील बनाते हुए नजर आए. उनके डांस स्टेप्स के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. 

RJD के गाने पर तेजस्वी का स्वैग

बिहार में कैंपेनिंग के लिए अलग-अलग दल अपने गाने बना रहे हैं, आरजेडी की तरफ से भी ऐसा ही एक गाना तैयार किया गया है. जिसमें लालू यादव से लेकर तेजस्वी का जिक्र किया गया है. इसी गाने पर कुछ युवकों के साथ तेजस्वी ने रील बनाई है. तेजस्वी यादव बीच में खड़े और चारों तरफ डांस करने वाले लड़के हैं. गाना शुरू होते ही सबके पैर थिरकने लगते हैं, लेकिन आखिर में तेजस्वी की एंट्री होती है. तेजस्वी अपने हाथों से डांस स्टेप करते दिख रहे हैं. फिलहाल उनके फैंस इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं. 

तेजस्वी का एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, इसमें डांस करने वाले लड़के उन्हें स्टेप सिखा रहे हैं और इस दौरान जमकर मस्ती भी हो रही है. लोगों ने गाने के अलग-अलग हिस्सों की रील बनाकर शेयर की है. जिसमें तेजस्वी को बीच में नाचते हुए देखा जा सकता है. कुल मिलाकर बीच सड़क तेजस्वी के कई रील शूट किए गए हैं, जिनके वीडियो सामने आए हैं. हालांकि अब तक पार्टी के पेज पर इन्हें अपलोड नहीं किया गया है. 

नीतीश पर हमलावर हैं तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने बिहार में एक इंजीनियर में नकदी की बरामदगी के मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं. यादव ने पटना के डाक बंगले चौराहे पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने पिता लालू प्रसाद की तरह ही बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे.उन्होंने कहा कि यह बिहार की धरती है, यह लोकतंत्र की जननी है, दो भाजपाई, निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं."

