गजब आदमी है... नीतीश के वायरल वीडियो पर तेजस्वी ने बिहार CM को घेर लिया, VIDEO

- बिहार चुनाव के लिए CM नीतीश कुमार मंगलवार को मुजफ्फरपुर की औराई सीट पर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे.
- जहां मंच पर महिला प्रत्याशी को माला पहनाने से JDU नेता संजय झा ने मुख्यमंत्री को रोकने का प्रयास किया.
- बाद में महिला प्रत्याशी ने स्वयं गर्दन झुकाकर माला स्वीकार की. अब यह वीडियो वायरल हो रहा है.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है. एक-एक सीट पर बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं. नामांकन से लेकर प्रचार अभियान तक से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो मंगलवार को मुजफ्फरपुर से सामने आया. इस वीडियो के केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. दरअसल सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को मुजफ्फरपुर की औराई सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद के पक्ष में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे.
संजय झा ने सीएम नीतीश को माला पहनाने से रोका
वो मंच से जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रत्याशा की माला पहनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन तभी वहां खड़े जदयू नेता और मंत्री संजय झा सीएम को ऐसा करने से रोकने हैं. क्योंकि सामने प्रत्याशी महिला हैं. हालांकि बाद में फिर महिला प्रत्याशी खुद गर्दन झुका लेती है. जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार महिला को माला पहनाते हैं.
माला पहनाकर सीएम बोले- ई गजब आदमी है भाई
रमा निषाद को माला पहनाने के बाद सीएम यह बोलते हुए सुने जा रहे हैं कि ई गजब आदमी है भाई... माना जा रहा है सीएम यह संजय झा के लिए बोले. अब नीतीश कुमार के इस वीडियो को लेकर राजद ने सोशल मीडिया पर तंज कसा है.
CM ने कहा- महिलाओं ने हमने जितना किया, उतना किसी ने नहीं किया
इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अब तक महिलाओं के लिए ऐसा किसी और ने नहीं किया. पिछले सात सालों में हमने महिलाओं के लिए जो किया है, वह किसी और ने नहीं किया. कुछ लोगों को सिर्फ़ अपनी पत्नियों या अपने परिवारों की चिंता थी.
ई गजब आदमी है भाई!!!
मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ है तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे है? #Bihar
तेजस्वी ने लिखा- सीएम अगर स्वस्थ है तो...
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस वीडियो को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज सका है. तेजस्वी ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा- ई गजब आदमी है भाई!!! मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ है तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे है?
वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए यह भी कह रहे हैं कि आखिर सीएम को कोई सार्वजनिक मंच से क्या करना है, क्या नहीं करना है... कैसे समझा रहा है.
