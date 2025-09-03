तेजस्वी यादव के 'ठुमके' पर बहन रोहिणी ने दी सफाई तो तेज प्रताप ने कर दी हद पार, NDA को मिला 'मौका'

मंगलवार रात पटना के मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव जमकर नाचे. उनकी बहन रोहिणी ने तेजस्वी के ठुमकों की जी भर कर तारीफ की तो भाई तेज प्रताप ने नचनिया कहते हुए शुभकामना दे दी. बीजेपी नेता अजय आलोक ने पुलिस से बीच सड़क डांस करने के मामले में तेजस्वी यादव पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. उनका कहना है कि जेपी पथ पिकनिक स्पॉट नहीं है. वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की चमचमाती हुई खुली सड़क पर आधी रात को डांस करते युवाओं की यह टोली बता रही है कि बिहार में सुशासन की सरकार है.

सबसे पहले देखिए तेजस्वी का डांस

गर्मी, बारिश और उमस के बीच कल 16 दिनों तक चली वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई। रात्रि में सिंगापुर से आए भांजे ने कहा ड्राइव पर चले।



रास्ते में सड़क पर कुछ युवा साथी कलाकार मिले। वो गाना गा रहे थे, रील्स बना रहे थे। आग्रह करने लगे तो हमने भी हाथ-पैर आजमाए।



हम सब सहजता, सरलता और… pic.twitter.com/buNCqKnA3G — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 2, 2025

तेजस्वी यादव ने डांस से पहले यूट्यूबर से कहा, ‘हम मोदी जी नचाते हैं. और तुम…‘ इसके बाद मरीन ड्राइव पर मौजूद यूट्यूबर लड़कों के साथ तेजस्वी यादव ने जमकर डांस किया. साथ ही युवाओं को बैठाकर चाय पी और उनका गाना भी सुना.

रोहिणी ने बताया क्यों डांस किया

तेजस्वी की बहन रोहिणी ने कहा, "दिल तो बच्चा है. सबके दिल में बच्चा है. है कि नहीं. हमलोग गए थे अपना शाम में..रात में वहीं.चाय पीने के लिए भाई ने बोला कि चलो चाय पिलाकर लाते हैं. मेरा बेटा भी आया हुआ है. तो उसको लेकर हम लोग गए. हम, भाभी, भाई... वहां पर कुछ बच्चे रील्स बना रहे थे तो जैसे ही भाई तेजस्वी को देखा तो सब आ गए. वो तो चहेता है ना जी. सारे युवाओं का. इतने लोगों को रोजगार दिया तो जितने भी बेरोजगार हैं, उसमें उसकी बहुत रिस्पेक्ट है. उन्होंने आकर आग्रह किया कि भैया आकर हमारे साथ थोड़ा खड़े हो जाएं. तो भैया उनके खड़े क्या.. उनके साथ ठुमका भी लगाए."

तेज प्रताप यादव ने कसा तंज

तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव से जब तेजस्वी के डांस पर सवाल किया गया तो बोले, "वो नाचते हैं, डांस करते हैं तो नचनिया ही कहेंगे न... तो नाचते रहें... नाचते-नाचते चुनाव तो जीत ही जाएंगे वो. मेरी शुभकामनाएं हैं."

केंद्रीय मंत्री ने लालू राज की याद दिलाई

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के मस्ती वाले इस वीडियो को सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "बिहार की चमचमाती हुई खुली सड़क पर आधी रात को डांस करते युवाओं की यह टोली बता रही है कि बिहार में सुशासन की सरकार है. जंगलराज वाले लालू परिवार की यदि सरकार होती तो तेजस्वी यादव सहित ये सारे युवा लालू यादव के गुंडों के द्वारा उठा लिए जाते और मुख्यमंत्री निवास पर 'कट्टे पर डिस्को' कर रहे होते." उन्होंने आगे लिखा कि इसलिए तो मैं बार-बार कहता हूं बिहार में एनडीए जरूरी है.

"एक “जिम्मेदार नेता..."

बीजेपी नेता अजय आलोक ने एक्स पर लिखा, "आधी रात में बीच सड़क पे नाच गाना करना और रील्स बनाना ये एक “जिम्मेदार नेता “ विपक्ष ही कर सकता है. रील्स बनाने के चक्कर में रोड हादसे में कितनी जाने गईं हैं इसका अंदाज़ा भी हैं ? ये अराजकता को बढ़ावा देने वाला काम हैं , जेपी पथ पिकनिक स्पॉट नहीं हैं , @BiharpoliceHq संज्ञान ले और कार्यवाही करे नहीं तो पूरे प्रदेश में सड़को पे रील बननी शुरू हो जाएगी."