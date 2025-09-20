विज्ञापन
BJP ने तेजस्वी यादव का बनाया AI Video, बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में जानिए क्या चल रहा

बिहार विधानसभा चुनाव में वार-पलटवार शुरू हो गया है. हर मुद्दे पर दल एक-दूसरे को घेर रहे हैं. ताजा मामला तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में फंसे पेंच को लेकर है. बीजेपी ने इस पर तंज कसा है.

  • आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देख रही है, जबकि कांग्रेस फैसला चुनाव के बाद करेगी.
  • तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेगा और जल्द सीटों का बंटवारा होगा.
  • महागठबंधन के छह दलों के बीच सीटों का बंटवारा जीतने की क्षमता के आधार पर तय किया जाएगा, न कि संख्या पर.
पटना:

बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है. एनडीए ने सीएम फेस के लिए एक बार फिर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है. वहीं सबसे बड़े विपक्षी गठबंधन की तरफ से अभी सीएम फेस का ऐलान नहीं हुआ है. महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी जहां तेजस्वी यादव को सीएम फेस बता रही है, वहीं कांग्रेस चुनाव बाद सीएम फेस पर निर्णय लेने की बात सार्वजनिक रूप से कर रही है. अब इस पर बीजेपी ने एआई वीडियो बनाया है.

महागठबंधन में कब होगा सीटों का होगा बंटवारा

एनडीटीवी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने दावा किया कि हम बिना सीएम फेस के चुनाव में नहीं जाएंगे. तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि ये अधिकार यात्रा है, ये नौजवानों की यात्रा है, निवेश आए, फैक्ट्री लगे ये उसकी यात्रा है. गरीबी हटे, पलायन रुके ये इसकी भी यात्रा है. उन्होंने कहा कि ये भीड़ मालिक है. सीएम फेस और सीट शेयरिंग के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि सीएम फेस पर थोड़ा इंतजार कीजिए. जनता मुख्यमंत्री बनाने वाली है. 5-10 दिन में सीट शेयरिंग हो जाएगी. इसके बाद होगा. जनता मालिक है, बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे. वहीं सीटों की संख्या पर उन्होंने कहा कि ये विन एबिलिटी के आधार पर होगा.

महागठबंधन में किसे कितनी सीट मिलेगी 

ओवैसी जी का कोई फोन हमे नहीं आया

आरजेडी नेता ने कहा कि अभी महागठबंधन में 6 दल हैं. पशुपति पारस और जेएमएम से बातचीत चल रही है. हम इस बार नंबर की बात नहीं कर रहे हैं. जीतने की क्षमता पर बात कर रहे हैं. सीट टू सीट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हमारी सीट चोरी हो गई थी. चुनाव आयोग और भाजपा ने चुरा लिया था. उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी जुड़े हैं तो विश्वास से जुड़े हैं. बीजेपी वाली मीडिया उनके बारे में प्लांट करती रहती है, जिसका उन्होंने खंडन किया है. वो डिप्टी सीएम मांग रहे हैं तो क्या बुरा है. वहीं ओवैसी को लेकर तेजस्वी ने कहा कि मुझे या लालू जी को ओवैसी का कोई फोन नहीं आया है. 

बीजेपी ने बनाया AI Video

तेजस्वी यादव के सीएम फेस वाले बयान के बाद बीजेपी ने अब तंज कसा है. उसने एआई जेनरेटेड एक वीडियो एक्स पर शेयर किया है. इसमें तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव से कहते हैं, "पापा, इ राहुल गांधी हमको सीएम फेस नहीं मानता है. सबके सामने बोलता भी नहीं है कि तेजस्वी ही महागठबंधन का सीएम दावेदार है." इस पर लालू यादव तुरंत राहुल गांधी को फोन लगाकर कहते हैं, "ऐ राहुल जी, आप काहे नहीं हमरे बिटवा का नाम नहीं लेते हैं सीएम उम्मीदवार के लिए." इसके बाद राहुल गांधी का जवाब और लालू यादव का पलटवार है."  एक्स पर अब तक इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं. 

