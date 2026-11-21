- गंगा पुल उद्घाटन पर बिहार में सियासत तेज, PM मोदी पर राजद का हमला
- तेजस्वी का दावा- केंद्र ने एक पैसा नहीं दिया, फिर श्रेय क्यों ले रही सरकार?
- कांग्रेस ने भी उठाया नामकरण का मुद्दा, गुरु गोविंद सिंह के नाम की मांग
बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी पर बने पुल को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस पुल का उद्घाटन जून 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं और तब से यह पूरी तरह चालू है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उस परियोजना का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसका कोई आर्थिक योगदान नहीं था. दूसरी ओर कांग्रेस ने पुल के संभावित नामकरण को लेकर सवाल उठाते हुए गुरु गोविंद सिंह के नाम को प्राथमिकता देने की मांग की है.
तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, श्रेय लेने की कोशिश का आरोप
तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार आने से पहले यह आत्ममंथन करना चाहिए कि जिस पुल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है. उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए एक पैसा भी नहीं दिया. उनके अनुसार पुल का उद्घाटन 23 जून 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जा चुका है और पिछले 17 महीनों से इस पर नियमित आवाजाही हो रही है.
प्रधानमंत्री जी, बिहार आने से पूर्व आज आपको आईने के सामने खड़े होकर एक बार आत्म साक्षात्कार अवश्य करना चाहिए कि बिहार के जिस सेतु का रिबन काटने आ रहे है उसमें उनका एक कण और फूटी कौड़ी का भी योगदान क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी, जितने वादे और झूठ आपने बिहार को दिए, उनको आज कृपया फिर रिपीट कर दीजिएगा। कीजिएगा ना?— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 21, 2026
राजद नेता ने कहा कि इस परियोजना के निर्णय और निर्माण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं रही. उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि परियोजना का अनावश्यक श्रेय लेने की कोशिश न करें. तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार को लेकर पूर्व में किए गए वादों और घोषणाओं का जवाब भी जनता को मिलना चाहिए.
नामकरण को लेकर भी उठा विवाद
तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि बिहार सरकार के अनुसार पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय या फिर दशम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखने पर विचार किया गया था, क्योंकि यह पुल गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली से जुड़े क्षेत्र के निकट स्थित है. उन्होंने आरोप लगाया कि अब परियोजना को लेकर राजनीतिक महिमामंडन किया जा रहा है.
कांग्रेस ने भी जताई आपत्ति
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जिस पुल का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा जाना प्रस्तावित था, उसका नाम बदलकर नीतीश कुमार के नाम पर रखने की चर्चा हो रही है. खेड़ा ने इसे सिख समुदाय की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए पूछा कि इस तरह के फैसले की जरूरत क्यों पड़ रही है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जीवित राजनीतिक नेताओं के नाम पर इस प्रकार के निर्णय लेने के पीछे क्या कारण हैं.
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