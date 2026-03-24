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बिहार में क्राइम और भ्रष्टाचार पर निशांत कुमार के बयान पर तेजस्वी का हमला, कहा- NCRB आंकड़े देख लीजिए

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए तेजस्वी ने कहा कि संगठित अपराध और गुंडागर्दी व्यापक रूप से फैल गई है और स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है.

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बिहार में क्राइम और भ्रष्टाचार पर निशांत कुमार के बयान पर तेजस्वी का हमला, कहा- NCRB आंकड़े देख लीजिए
Bihar News:

सीएम नीतीश कुमार बेटे निशांत कुमार अब बिहार की सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं. हाल ही में निशांत कुमार ने बिहार में अपराध खत्म करने को लेकर बयान दिया था. इस बयान पर आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है और पिछले दो दशकों में अपराध में भारी वृद्धि का आरोप लगाया है. निशांत कुमार की हालिया टिप्पणियों को निशाना बनाते हुए तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में 2005 से 2025 के बीच अपराध में काफी वृद्धि हुई है.

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए तेजस्वी ने कहा कि संगठित अपराध और गुंडागर्दी व्यापक रूप से फैल गई है और स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है.

सम्राट चौधरी के मॉडल पर भी साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने  मंगलवार (24 मार्च) को पटना में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा, "मैंने इस मुद्दे पर विस्तृत आंकड़े राज्य विधानसभा में पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं." सम्राट चौधरी मॉडल की बहुचर्चित चर्चा को खारिज करते हुए तेजस्वी ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा और कहा कि ऐसा कोई भी राजनीतिक मॉडल जनता को प्रभावित नहीं करेगा. उनके अनुसार, लोग गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं और मौजूदा सरकार से उनका मोहभंग बढ़ता जा रहा है.

तेजस्वी यादव ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि और तूफानों के बाद किसानों की दुर्दशा पर भी प्रकाश डाला और दावा किया कि फसलों को भारी नुकसान हुआ है जबकि सरकार समय पर राहत प्रदान करने में विफल रही है. इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर प्रभावित किसानों के लिए तत्काल मुआवजे की मांग की है.

निशांत के भविष्य पर टिप्पणी करने से इनकार

जनता दल (यूनाइटेड) में निशांत कुमार के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताया.

तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा कि बिहार के लोग भय और संकट के माहौल में जी रहे हैं, जहां बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार ने आम आदमी को बुरी तरह प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जनता कुशासन के खिलाफ कड़ा और निर्णायक जवाब देगी.

अपनी पार्टी के रुख को दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जनता की चिंताओं का समाधान होने तक सड़कों पर और विधानसभा के अंदर लगातार जन मुद्दों को उठाती रहेगी.

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