विज्ञापन
विशेष लिंक

एक जिले में ही महुआ और राघोपुर, तेजस्वी और तेजप्रताप के चुनाव रिजल्ट पर EC की खास तैयारी

मतगणना को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है और डीएम-एसपी ने मतगणना से जुड़े सभी कर्मियों और पदाधिकारीयो के साथ संयुक्त ब्रीफिंग कर सब कुछ साफ-साफ समझा दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
एक जिले में ही महुआ और राघोपुर, तेजस्वी और तेजप्रताप के चुनाव रिजल्ट पर EC की खास तैयारी
  • बिहार विधानसभा चुनाव में तेजप्रताप और तेजस्वी यादव के मतगणना केंद्र को अलग-अलग रखा गया है
  • वैशाली जिले में दो केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हाजीपुर के आरएन कॉलेज और आईटीआई हरिवंशपुर शामिल हैं
  • धारा 144 लागू कर डीएम और एसपी ने सभी चुनाव कर्मियों को मतगणना प्रक्रिया के लिए निर्देश दिए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार विधानसभा चुनाव मे एक-दूसरे के विरोधी बन चुके तेजप्रताप और तेजस्वी यादव के इस चुनावी महाभारत को लेकर चुनाव आयोग भी पूरी तरह अलर्ट है. इस महाभारत का हिस्सा मतगणना केंद्र न बन जाय इसलिए दोनों के समर्थकों को अलग-अलग बांट दिया गया है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. रिजल्ट आने के बाद दोनों भाई एक-दूसरे की हार-जीत का कारण बन सकते हैं. ऐसे में दोनों के समर्थक आपस मे उलझ सकते हैं.

कब तक आएगा रिजल्ट

तेज प्रताप वैशाली जिले के महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां 354 बूथों की काउंटिंग में लगभग 25 राउंड लग सकती है. वहीं, दूसरी ओर वैशाली जिले के ही राघोपुर से चुनाव लड़ रहे तेजस्वी यादव के क्षेत्र मे 408 बूथों की काउंटिंग मे लगभग 29 राउंड लग सकते हैं. दोनों काउंटिंग स्थल की दूरी लगभग 3 किलोमीटर रखी गई है. यह व्यवस्था क्राउड को नियंत्रित करने के लिए की गई है.

विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती 14 नवंबर को होनी है. जिले की 8 विधानसभा सीटों के लिए दो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. हाजीपुर स्थित आरएन कॉलेज में लालगंज, वैशाली, महुआ, महनार और राजापाकर के मतों की गिनती होगी, जबकि आईटीआई हरिवंशपुर मतगणना केंद्र में हाजीपुर, राघोपुर और पातेपुर के मतों की गिनती होगी.

कितने बजे शुरू होगी मतगणना

मतगणना को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है और डीएम-एसपी ने मतगणना से जुड़े सभी कर्मियों और पदाधिकारीयो के साथ संयुक्त ब्रीफिंग कर सब कुछ साफ-साफ समझा दिया है. डीएम वर्षा सिंह ने बताया कि 8 विधानसभा सीटों के कुल 17,37,974 मतों की गिनती दोनों मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे शुरू होगी. इसके लिए मतगणना केंद्र में 14 टेबल लगाए गए हैं. डीएम ने बताया कि इस बार पोस्टल बैलेट के कुल 9301 मतों की गिनती पहले होगी, जिसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती होगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tejashwi Yadav, Tej Pratap Yadav, Tejashwi Tejpratap, Will Tejashwi Tejpratap Meet, Will Tejashwi Tejpratap Meet On Result Day
Get App for Better Experience
Install Now