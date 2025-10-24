विज्ञापन
बिहार चुनावः तेजस्वी ने पकड़ी रफ्तार, कहा- मैं मुख्यमंत्री बना तो राज्य के 14 करोड़ होंगे चिंता मुक्त

सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में पहली चुनावी सभा को सम्बोधित करते तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है. तेजस्वी नें कहा कि यदि वे सीएम बनेंगे तो राज्य की 14 करोड़ जनता सीएम यानी चिंता मुक्त होगी.

मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता के साथ चुनाव प्रचार अभियान पर रवाना होते तेजस्वी.
  • बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाएं कीं,
  • महागठबंधन के मुखिया तेजस्वी यादव ने सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से प्रचार की शुरुआत की, मुजफ्फरपुर में सभा की.
  • तेजस्वी यादव ने बिहार की बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाया है.
सहरसा/ मुजफ्फरपुर:

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज से प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है. शुक्रवार को एनडीए के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया. दूसरी ओर महागठबंधन के मुखिया तेजस्वी यादव ने भी रफ्तार पकड़ ली. गुरुवार को महागठबंधन की ओर से सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी ने सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर में भी एक जनसभा को संबोधित किया.

सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से तेजस्वी ने शुरू किया प्रचार अभियान

सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में पहली चुनावी सभा को सम्बोधित करते तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है. तेजस्वी नें कहा कि यदि वे सीएम बनेंगे तो राज्य की 14 करोड़ जनता सीएम यानी चिंता मुक्त होगी.

तेजस्वी ने बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा उठाया

उन्होंने कहा कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है. यहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है. सबसे ज्यादा पलायन यहीं से होता है. पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए सबसे ज्यादा लोग बिहार से ही बाहर जाते हैं. तेजस्वी ने कहा कि बिहार में लोग महंगाई से परेशान हैं. यहां अपराध चरम पर है.

करप्शन पर भी तेजस्वी ने किया हमला

करप्शन पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. यहां बिना घूस के कोई काम नहीं होता है. 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाया जा रहा है.

नीतीश को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया हैः तेजस्वी

तेजस्वी ने कहा कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह अभी तक तय नहीं है. अमित शाह बोल दिए हैं कि चुनाव के बाद विधायक दल का नेता चुना जायेगा. यह तय है कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनने नहीं देगी. बीजेपी नें उन्हें हाई जैक कर लिया है. भाजपा उनके साथ धोखा कर रही है.

मुजफ्फरपुर के पारू में भी गरजे तेजस्वी

सहरसा के बाद मुजफ्फपुर के पारू में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि अब बिहार के 14 करोड़ जनता का काम काज नीतीश कुमार से नहीं किया जा रहा है. वह कब कहां क्या कर दें, कोई नहीं कह सकता.

बिहार का बेटा ही बिहार पर राज करेगाः तेजस्वी

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में जंगल राज की बात करते हैं लेकिन बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं जब अपराध न होता हो. दो गुजराती बिहार में राज करना चाहते हैं और यह बिहार का बेटा होने नहीं देगा. बिहार पर बिहार का बेटा ही राज करेगा.

मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम घोषित करने के लिए कहा शुक्रिया

वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि आज एक मल्लाह के बेटा को उपमुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है और इसके लिए उन्होंने राजद परिवार को धन्यवाद कहा. राहुल गांधी को धन्यवाद कहा साथ ही उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को जब हमारी सरकार बनेगी तो मल्लाह समाज के लिए गर्व का दिन होगा.

