तेजप्रताप यादव कल महुआ में करेंगे नामांकन, सोशल मीडिया पोस्ट कर अपने समर्थकों से की खास अपील

- तेजप्रताप यादव ने 16 अक्टूबर को बिहार के महुआ से अपना नामांकन भरने का ऐलान किया है
- उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपने नामांकन की जानकारी समर्थकों को दी है
- तेजप्रताप यादव ने बिहार चुनाव से पहले जनशक्ति जनता दल नाम से नई पार्टी बनाई है
तेजप्रताप यादव गुरुवार को बिहार के महुआ से अपना नामांकन भरेंगे. उन्होंने इस बात की जानकारी एक सोशल मीडिया पोस्ट करके दी. उन्होंने इस पोस्ट में कहा कि मैं 16 अक्टूबर यानी गुरुवार को महुआ से अपना नामांकन भरने जा रहा हूं. आपको बता दें कि तेजप्रताप यादव ने बिहार चुनाव से कुछ दिन पहले ही जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई है.
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी द्वारा कल दिनांक 16/10/2025 को महुआ विधानसभा-126 के लिए नामांकन किया जाएगा।— Janshaktijantadal (@JJDOfficial_) October 15, 2025
आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
स्थान: महुआ अनुमंडल कार्यालय, महुआ विधानसभा
समय: 01:00 बजे अपराह्न#tejpratapyadav #janshaktijantadal #biharelection2025 pic.twitter.com/3GM65GErCa
तेजप्रताप यादव ने अपने समर्थकों से की खास अपील
तेजप्रताप यादव ने 16 अक्टूबर को अपने नामांकन करने की घोषणा करते हुए कहा कि मैं कल नामांकन करने जा रहा हूं. मैं महुआ में अपने वादा के तहत ही इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाऊंगा. मैं महुआ की तमाम जनता से अनुरोध करता हूं कि वो कल महुआ अनुमंडल में भारी संख्या में पहुंचे.
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही तेजप्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा स्वयं तेजप्रताप यादव को लेकर है, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया था कि वह महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लडेंगे.
तेज प्रताप यादव इस समय समस्तीपुर की हसनपुर सीट से विधायक हैं.इससे पहले वो महुआ से विधायक रह चुके हैं. पार्टी और परिवार से बाहर निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. महुआ से इस समय राजद के मुकेश रौशन विधायक हैं. यदि तेज प्रताप यहां से चुनाव लड़ते हैं तो राजद इस सीट पर क्या रणनीति अपनाती है, देखने वाली बात होगी.
