तेजप्रताप यादव कल महुआ में करेंगे नामांकन, सोशल मीडिया पोस्ट कर अपने समर्थकों से की खास अपील

तेजप्रताप यादव गुरुवार को बिहार के महुआ से अपना नामांकन भरेंगे. उन्होंने इस बात की जानकारी एक सोशल मीडिया पोस्ट करके दी. उन्होंने इस पोस्ट में कहा कि मैं 16 अक्टूबर यानी गुरुवार को महुआ से अपना नामांकन भरने जा रहा हूं. आपको बता दें कि तेजप्रताप यादव ने बिहार चुनाव से कुछ दिन पहले ही जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई है.

तेजप्रताप यादव ने अपने समर्थकों से की खास अपील

तेजप्रताप यादव ने 16 अक्टूबर को अपने नामांकन करने की घोषणा करते हुए कहा कि मैं कल नामांकन करने जा रहा हूं. मैं महुआ में अपने वादा के तहत ही इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाऊंगा. मैं महुआ की तमाम जनता से अनुरोध करता हूं कि वो कल महुआ अनुमंडल में भारी संख्या में पहुंचे.

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही तेजप्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा स्वयं तेजप्रताप यादव को लेकर है, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया था कि वह महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लडेंगे.

तेज प्रताप यादव इस समय समस्तीपुर की हसनपुर सीट से विधायक हैं.इससे पहले वो महुआ से विधायक रह चुके हैं. पार्टी और परिवार से बाहर निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. महुआ से इस समय राजद के मुकेश रौशन विधायक हैं. यदि तेज प्रताप यहां से चुनाव लड़ते हैं तो राजद इस सीट पर क्या रणनीति अपनाती है, देखने वाली बात होगी.