राघोपुर में तेजप्रताप यादव का बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, तेजस्वी यादव साधा निशाना

यह पहला मौका नहीं है जब तेजप्रताप ने तेजस्वी पर निशाना साधा हो. जहानाबाद में सभा के दौरान किसी ने 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' के नारे लगाए तो तेज प्रताप यादव भड़क गए और बोले कि फालतू काम मत करो.

राघोपुर में तेजप्रताप यादव का बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, तेजस्वी यादव साधा निशाना
(फाइल फोटो)
  • तेजप्रताप यादव ने राघोपुर विधानसभा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य न करने पर तेजस्वी यादव की आलोचना की
  • तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन तेजप्रताप के अनुसार उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं की
  • तेजप्रताप यादव ने बिदुपुर ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित पंचायतों का दौरा कर वहां राहत सामग्री बांटी है
पटना:

तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के काम पर सवाल उठाए हैं. एक्स पर बिना नाम लिए उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है. तेजप्रताप यादव ने लिखा कि राघोपुर विधानसभा के अधिकांश पंचायत और गांव डूब चुके हैं लेकिन यहां के सांसद और विधायक द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है. बता दें कि तेजस्वी यादव राघोपुर से ही विधायक हैं. 

तेज प्रताप यादव आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिदुपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे. उन्होंने प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री भी बांटी. इसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव पर परोक्ष रूप से निशाना साधा. उन्होंने लिखा, "आज वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा अंतर्गत विदुपुर ब्लॉक के विभिन्न पंचायत पूरे तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है. इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश पंचायत और गांव बाढ़ के कारण डूब चुके हैं, लेकिन भाजपा नीतीश सरकार द्वारा और यहां के सांसद और विधायक द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है."

यह पहला मौका नहीं है जब तेजप्रताप ने तेजस्वी पर निशाना साधा हो. जहानाबाद में सभा के दौरान किसी ने 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' के नारे लगाए तो तेज प्रताप यादव भड़क गए और बोले कि फालतू काम मत करो. जनता की सरकार आती है. किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं आती है जो घमंड करेगा, वो जल्दी गिरेगा.

इन घटनाओं से साफ है कि परिवार की लड़ाई अब खुले तौर पर सामने आ गई है. तेजप्रताप के तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वे तेजस्वी पर और ज्यादा हमलावर हो सकते हैं.

