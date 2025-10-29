कब्र पर मिट्टी डालने हेलीकॉप्टर से पहुंचे तेज प्रताप यादव, जाना था मधेपुरा पहुंच गए महुआ

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का समय अब एक हफ्ता रह गया है , सत्ता पक्ष हो या विपक्ष ताबड़तोड़ बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच एक ऐसा नाम जो हमेशा बिहार की राजनीति में सुर्खियों में रहता है, वो है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का. एक बार फिर तेज प्रताप यादव सुर्खियां में आ गए. इस बार उन्होंने जो किया शायद ही उसकी कल्पना किसी ने की होगी. दरअसल तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. उस क्षेत्र में मोहम्मद हुसैन का निधन हो गया था. ऐसे में उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए तेज प्रताप यादव हेलीकॉप्टर से पहुंच गए और हुसैन के जनाजे को कंधा दिया और कब्र पर जाकर मिट्टी डाला है.

तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो होने के बावजूद भी अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र महुआ में लोगों से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे. आज बिहार में कई जगह पर तेज प्रताप यादव की जनसभा होनी थी. उन्हें जाना था मधेपुरा में जनसभा को संबोधित करने के लिए लेकिन महुआ के डोगरा में हेलीकॉप्टर लेकर उतर गए.

तज प्रताप यादव का तेजस्वी पर वार

बिहार की महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, यह बिहार की जनता तय करेगी.उन्होंने तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर भी सवाल उठाए.

उन्होंने राजद के निवर्तमान विधायक और प्रत्याशी पर भी हमला बोला. तेज प्रताप ने कहा, "उन्होंने महुआ में कोई काम नहीं किया. विधायक ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया." तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव फर्जी लोगों को ही टिकट दे रहे हैं.