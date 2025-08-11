विज्ञापन
प्यार में हैवान बना शिक्षक! प्रेमिका की छोटी बहन की गोली मारकर हत्या का आरोप

बिहार के समस्तीपुर में एक छात्रा की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मृतका की बड़ी बहन के साथ एक शिक्षक का प्रेम प्रसंग चल रहा था. मृतका इसका विरोध कर रही थी, जिससे आरोपी शिक्षक नाराज था.

  • समस्तीपुर के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र में कोचिंग जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
  • मृतका के परिवार ने एक निजी स्कूल के शिक्षक पर हत्या का आरोप लगाया है और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है.
  • आरोप है कि मृतका बड़ी बहन के एक शिक्षक से चल रहे प्रेम-प्रसंग का विरोध कर रही थी, जिससे वह नाराज था.
समस्‍तीपुर:

बिहार के समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र में कोचिंग जा रही एक छात्रा की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई. इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बहेरी स्थित एक निजी स्कूल के वाहन में आग लग दी है. परिजनों ने उसी स्कूल के एक शिक्षक पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया है. साथ ही लोगों ने बघउनी के पास दरभंगा-सिंघिया-रोसड़ा मार्ग को जामकर जमकर नारेबाजी की. आक्रोशित लोगों ने आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग की है. 

जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान परसा गांव के तेलिया टोल उत्तर परसा गांव निवासी विजय कुमार मंडल की 19 साल की बेटी गुड़िया कुमारी के रूप में हुई है. बताया गया कि वह बहेड़ी में कोचिंग के लिए घर से निकली थी. इसी दौरान परसा और बघौनी गांव के बीच एक बगीचे में अज्ञात बदमाश ने उसे गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़े. लोगों के पहुंचने पर वह अचेतावस्था में गिरी मिली. इसके बाद उसे डॉक्‍टर के पास ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. 

प्रेम-प्रसंग का कर रही थी विरोध

बताया जा रहा है कि गुड़िया की बड़ी बहन के साथ आरोपी टीचर का प्रेम प्रसंग चल रहा था. गुड़िया कुमारी इसका विरोध कर रही थी, जिसकी वजह से आरोपी शिक्षक नाराज था. गुड़िया बीपीएससी की तैयारी के लिए रोजाना दरभंगा जिले के बहेड़ी जाया करती थी. परिवार के अनुसार, निजी हाई स्कूल का शिक्षक उसे लगातार धमकियां दे रहा था. इस संबंध में परिवार ने दो-तीन महीने पहले शिवाजीनगर थाने में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. 

चार थानों की पुलिस को किया तैनात

परिवार का आरोप है कि समय रहते शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे यह घटना घटी है. गुड़िया तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी थी. सोमवार सुबह जब वह पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी उस पर गोली चला दी गई. 

उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद रोसड़ा डीएसपी भी मौके पर पहुंचे. आक्रोशित लोग पुलिस को छात्रा का शव उठाने नहीं दे रहे. मौके पर चार थानों की पुलिस को तैनात किया गया है. पुलिस हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है. 

