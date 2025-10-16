12 साल की उम्र में छोड़ा घर, गार्ड की नौकरी... आज 400 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं नीरज सिंह, जनसुराज से बने शिवहर से उम्मीदवार

कभी गांव में पेट्रोल बेचने वाला एक साधारण लड़का, आज 400 करोड़ रुपये टर्नओवर वाली ऊषा इंडस्ट्री का मालिक है. यह कहानी है बिहार के नीरज सिंह की. बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने उन्हें शिवहर से कैंडिडेट बनाया है. जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से शुरुआत की और आज हजारों युवाओं के लिए रोजगार का जरिया बने हैं.

दो-दो शिफ्ट में काम

मथुरापुर गांव के नीरज ने 2000 में मैट्रिक पास किया, पर उम्र कम होने के कारण नौकरी नहीं मिली. परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें गांव में पेट्रोल-डीजल बेचने तक मजबूर कर दिया। लेकिन हार नहीं मानी. यही उनका जीवन मंत्र बन गया. 2003 में दिल्ली पहुंचे तो रात-दिन मेहनत कर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की. कभी दो-दो शिफ्ट में काम किया, तो कभी नींद और भूख छोड़कर सपनों के पीछे दौड़े.

ऑफिस ब्वॉय से HR असिस्टेंट, फिर बने उद्योगपति

2004 में पुणे पहुंचे और ऑफिस ब्वॉय से लेकर HR असिस्टेंट बनने तक का सफर तय किया. 2010 में मोतिहारी में 3,300 रुपये की नौकरी से अनाज का व्यापार शुरू किया. यहीं से उनकी किस्मत बदली एक छोटे सौदे ने उन्हें बड़ा व्यापारी बना दिया. जल्द ही उनका कारोबार 20-30 करोड़ रुपये तक पहुंचा और फिर ऊषा इंडस्ट्री की स्थापना की.

आज 2,000 लोगों को देते हैं रोजगार

नीरज सिंह का व्यवसाय अब टाइल्स, फ्लाइऐश ब्रिक्स, सड़क निर्माण, फाइबर ब्लॉक, मैदा उद्योग और पेट्रोल पंप तक फैल चुका है. उनके उत्पाद सरकारी योजनाओं में उपयोग हो रहे हैं. 2025 में उन्होंने शिवहर-मोतिहारी पथ पर अपना खुद का पेट्रोल पंप भी शुरू किया.

कभी साइकिल भी नसीब नहीं अब महंगी कारों की सवारी

नीरज सिंह क़ो कभी एक साइकिल भी नसीब नहीं था, आसपास के लोगों से साईकिल लेकर बाजार और संबंधी के यहां जाते है. किस्मत पलटी तो करोड़ों की कारों की सवारी करते हैं.

जनसुराज ने दिया टिकट

नीरज सिंह अब जन सुराज पार्टी से शिवहर विधानसभा के प्रत्याशी हैं. शुक्रवार क़ो वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे. 38 साल के नीरज ने मुजफ्फरपुर के बीआर बिहार यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया है.