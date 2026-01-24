कटिहार में अतंरराज्यीय गिरोह का हुआ भंडाफोड़, ज्वेलरी शॉप से की थी 26 लाख से ज्यादा की चोरी, 5 गिरफ्तार

बिहार के कटिहार पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ना सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल से लेकर गोवा तक चोरी और हत्या की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है. पुलिस के अनुसार इस गिरोह पर कटिहार के न्यू मार्केट स्थित एक ज्वेलरी शॉप से करीब 26 लाख रुपये के आभूषण की चोरी का आरोप था. पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास चोरी किया गया करीब 8 किलो चांदी, 16 ग्राम सोने के जेवरात और कैश बरामद कर लिया है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी टीम का गठन किया गया था. इस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में नूरूल आलम उर्फ नूरल, साहेब खान उर्फ शेख साहेब, सुंदर खान उर्फ मुन्ना, मो. तामिल राजा और ओंकार आलम शामिल है. पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 1.3 किलो चांदी, लगभग 12 ग्राम सोना, 72 हजार रुपये नकद, चार मोबाइल फोन और एक तीन पहिया ऑटो बरामद किया है. पुलिस के अनुसार कुछ आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी बड़ा है ,यह शातिर चोर दिल्ली ,बंगाल ओर गोवा जैसे राज्य में भी चोरी का अंजाम दे चुका ओर जेल भी जा चुका , फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

कटिहार के सिटी एसपी शिखर चौधरी ने एनडीटीवी को बताया कि हमें सूचना मिली थी कि न्यू मार्केट स्थित एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है. इस घटना में लगभग 26 लाख 90 हजार का सामान चोरी हुई थी. जिसमें की 8 केजी चांदी, 16 ग्राम सोने का जेवरात तथा 4 ग्राम शुद्ध सोना इसके अलावा 5000 नगद कैश इसको कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई थी. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक SIT का गठन किया गया जिसमें की एस डीपीओ सदर वन के नेतृत्व में और लगातार तकनीकी और अन्य अनुसंधान और अन्य साक्षी के तहत इसमें पांच लोगों की गिरफ्तारी की गई है.

हमारी टीम ने महज 24 घंटे के अंदर आरोपियों के पास से चोरी किया हुआ लगभग 1 किलो 300 ग्राम चांदी बरामद किया गया है. साथ ही 12 ग्राम सोना बरामद किया गया है और 72 हजार 500 नगद कैश बरामद किया गया है.जो पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पहचान नूरुल आलम , साहेब खान ,सुंदर खान ,मोहम्मद तमिल राजा और वकार आलम के रूप में की गई है. ये सभी वांछित अपराधी हैं. इनके ऊपर अलग-अलग राज्यों में हत्या से लेकर चोरी तक कई मुकदमे दर्ज हैं. हमारी टीम उन मुकदमों का भी पता लगाने में जुटी है.