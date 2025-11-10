विज्ञापन
बिहार के दानापुर में दर्दनाक हादसा, मकान की छत गिरने से पांच लोगों की मौत

बिहार के दानापुर इलाके में बड़ा हादसा हुआ है, एक मकान की छत ढहने से पांच लोगों की मौत हो गई है.

नई दिल्ली:

बिहार के दियारा इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है. मकान का छत गिरने से एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इंदिरा आवास योजना के तहत ये घर  बना था. खबरों के मुताबिक, ये हादसा रविवार रात को हुआ, जब घर के लोग सो रहे थे. अकीलपुर पुलिस स्टेशन के नया पानापुर इलाके में ये हादसा हुआ, जिसमें पति, पत्नी और उसके 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान बबलू और उसकी पत्नी रोशन के तौर पर हुई है. उनके तीन बच्चे रुखसार, चांदनी और बेटा चांद भी मृतकों में शामिल है. 

पड़ोसियों का कहना है कि रात 10 बजे के करीब अचानक छत भरभराकर ढह गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई. पुलिस को सूचना देने के साथ पास पड़ोस के लोगों ने पत्थरों को हटाकर परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

पटना के दानापुर इलाके में इस घटना को लेकर लोगों का कहना है कि छत पहले से कमजोर थी और कुछ दिनों पहले हुई बारिश के बाद ये और जर्जर हालत में थी. इसी वजह से वो बोझ नहीं सह पाई और भरभराकर गिर गई. पुलिस का कहना है कि वो हादसे के कारणों की जांच कर रही है. वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई. 

