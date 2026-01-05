JEE से एक ने लिया पंगा, विभाग ने काट दी पूरे गांव की बिजली

जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के जिगना गांव में इन दिनों स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता (JEE) के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद विभाग ने पूरे गांव की बिजली आपूर्ति काट दी है. पिछले दो दिनों से अंधेरे में डूबे ग्रामीणों को अब पानी की किल्लत और दैनिक कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

क्या है पूरा मामला?

घटना बीते शुक्रवार की शाम की है, जब बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता विजय शंकर अपनी टीम के साथ जिगना गांव में एक आटा चक्की मिल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने विरोध शुरू कर दिया और लाठी-डंडों से टीम पर हमला बोल दिया. इस जानलेवा हमले में JEE विजय शंकर के सिर और आंख में गंभीर चोटें आईं. जितेंद्र (कर्मी) गंभीर रूप से घायल हो गए. दो लाइनमैन भी मामूली रूप से चोटिल है. सभी घायलों का इलाज वर्तमान में सदर अस्पताल, सासाराम में चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, सभी की स्थिति खतरे से बाहर है.

सजा एक की, भुगत रहा है पूरा गांव

शनिवार की सुबह से ही गांव की बिजली काट दी गई है. ग्रामीणों का कहना है कि किसी एक व्यक्ति या समूह की गलती की सजा पूरे गांव को देना सरासर गलत है.

ग्रामीणों की प्रमुख समस्याएं

बिजली न होने के कारण सरकारी नल-जल योजना बंद पड़ी है, जिससे पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है. शाम होते ही गांव में अंधेरा छा जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. मोबाइल चार्जिंग से लेकर खाना पकाने तक के आवश्यक कार्यों में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह ने कहा, "गांव के लगभग सभी लोगों के पास वैध कनेक्शन है. जिस व्यक्ति ने मारपीट की, उस पर FIR हो चुकी है. इसके बावजूद पूरे गांव की बिजली काटना अविवेकपूर्ण और तानाशाहीपूर्ण कदम है." इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अनुमंडलीय पदाधिकारी डॉ. नेहा कुमारी ने स्पष्ट किया कि मारपीट के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है. उन्होंने कहा, "पूरे गांव की बिजली काटना गलत है. मैं विद्युत बोर्ड के इंजीनियरों से बात कर जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल कराने का निर्देश दूंगी."

बिजली विभाग का पक्ष

विद्युत बोर्ड के अधिकारियों ने मारपीट की पुष्टि की है और साथ ही गांव में बिजली चोरी की शिकायतें मिलने की बात भी कही है. हालांकि, पूरे गांव की बिजली काटने के सवाल पर अधिकारियों ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन आश्वासन दिया है कि यदि लाइन काटी गई है, तो उसे जल्द ही जोड़ दिया जाएगा.