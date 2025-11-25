विज्ञापन
घर से तो निकाल देंगे, लोगों के दिल से कैसे निकालेंगे... राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस पर भड़कीं रोहिणी आचार्या

पटना में 10 सर्कुलर रोड पर स्थित राबड़ी आवास सालों से लालू परिवार का ठिकाना हुआ करता था. लेकिन अब लालू परिवार को यह सरकारी आवास खाली करना होगा. नीतीश सरकार ने अब राबड़ी देवी को दूसरा बंगाल अलॉट किया है. लेकिन बंगला बदलने के फैसले पर रोहिणी आचार्या बुरी तरह से भड़की नजर आईं.

रोहिणी आचार्या.
  • बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है.
  • राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग पार्क, पटना में आवंटित किया गया है, जो अब उनका नया सरकारी निवास होगा.
  • लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने सरकारी आवास खाली करने के आदेश पर सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना की है.
बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी NDA की सरकार ने अब कामकाज संभाल लिया है. इसके तहत कई तरह के फैसले भी किए जा रहे हैं. इस बीच, बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार की शाम को प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी आवास 10, सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश जारी कर दिया है. भवन निर्माण विभाग द्वारा उन्हें अब 39 हार्डिंग पार्क आवास आवंटित किया गया है. 

अब हार्डिंग रोड पर मकान नंबर 39 होगा राबड़ी का ठिकाना

भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, "नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद के आवासन के लिए पटना केंद्रीय पूल का आवास संख्या-39, हार्डिंग रोड, पटना आवंटित किया जाता है. ऐसे में लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड पर स्थित राबड़ी आवास को खाली करना होगा. 

लंबे समय से 10 सर्कुलर रोड पर रहता था लालू परिवार

मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लंबे समय से सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड में रह रही हैं. इसी सरकारी आवास में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी रहते हैं. राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस मिलने पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या बुरी तरह भड़की नजर आईं. 

रोहिणी आचार्या ने लिखा- घर से तो निकाल देंगे, जनता के दिल से कैसे निकालिएगा

रोहिणी आचार्या ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा. सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक क़द का ही सम्मान रखते.

चुनाव में मिली हार के बाद रोहिणी का अपने परिवार से हुआ था विवाद

मालूम हो कि रोहिणी आयार्या ने भी लालू को किडनी देकर उन्हें दूसरा जीवन दिया है. लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद रोहिणी आचार्या का अपने परिवार से ही विवाद  हुआ था. उन्होंने राबड़ी आवास छोड़ते समय तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. 

अब रोहिणी अपने पति के साथ सिंगापुर में रह रही हैं. लेकिन मंगलवार को जैसे ही राबड़ी आवास को खाली करने की खबर सामने आई, रोहिणी आचार्या ने एक्स पोस्ट के जरिए नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है. 

Rabri Devi, Rabri Devi And Tejashwi Yadav, Rabri Devi Awas, Rabri Awas, Patna
