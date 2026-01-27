विज्ञापन
पटना के होटल में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध मौत, कमरे में मिला शव

होटल कर्मियों के अनुसार, अजय कुमार शर्मा रात में आखिरी बार वाई-फाई को लेकर रिसेप्शन पर कॉल किया था. इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका. पुलिस ने जब सुबह दरवाजा खुलवाया तो उनका शव मिला

पटना के होटल में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध मौत, कमरे में मिला शव
  • पटना के होटल ग्रैंड शिला में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी अजय कुमार शर्मा की संदिग्ध मौत हो गई.
  • मृतक 18 जनवरी से होटल के कमरे नंबर 103 में ठहरे हुए थे और अंतिम बार वाई-फाई के लिए रिसेप्शन पर कॉल किया था.
  • होटल कर्मियों ने सुबह दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला, बाद में पुलिस को सूचना दी गई थी.
पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित होटल ग्रैंड शिला में ठहरे एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान अजय कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो इंग्लैंड में बिजली विभाग से रिटायर्ड अधिकारी थे. वह बीते 18 जनवरी से होटल के कमरा नंबर 103 में ठहरे हुए थे.

होटल कर्मियों के अनुसार, रविवार को अजय कुमार शर्मा काम के सिलसिले में बाहर गए थे और शाम करीब 4:28 बजे होटल लौटे. कमरे में जाने के बाद उन्होंने भोजन न करने की बात कहते हुए सिर्फ फल मंगवाए थे. रात में आखिरी बार उन्होंने वाई-फाई को लेकर रिसेप्शन पर कॉल किया था. इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका.

दरवाजा खुलवाया तो मिला शव 

उन्‍होंने बताया कि सुबह से उनकी कोई गतिविधि नजर नहीं आने पर होटल कर्मियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. बाद में उन्हें लेने आने वाले ड्राइवर के फोन के बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर जक्कनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाया, जहां अजय कुमार शर्मा का शव मिला. 

पुलिस ने होटल स्टाफ और मालिक से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज और एंट्री-एग्जिट रजिस्टर की जांच की. 

पुलिस ने परिवार को सूचित किया

मृतक के सूटकेस से परिजनों से जुड़ी जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने उनके परिवार को सूचित किया. 

फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है. मृतक के पास से मिले दस्तावेज, भारतीय मुद्रा और पाउंड की जांच पुलिस कर रही है. 
 

