'जलेबी' को लेकर पंचायत भवन में मार-धाड़, लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर लेकर टूट पड़े गांववाले, मुखिया जान बचाकर भागे

बिहार के जहानाबाद से एक हैरान करने देने वाला मामला सामने आया है, जहां गणतंत्र दिवस समारोह के बाद 'जलेबी' को लेकर लड़ाई-झगड़ा हो गया. बात इतनी बढ़ गई कि लाठी-डंडे तक चले. 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए. इतना ही नहीं, जिस पंचायत भवन में ये सब हो रहा था, उसके मुखिया को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी. ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ लोग जलेबी चुराकर भागने लगे.

ये मामला पसरबिगहा थाना क्षेत्र के गोनवां पंचायत भवन का है. बताया जा रहा है कि पंचायत के मुखिया अमरनाथ सिंह ने पंचायत भवन में झंडा फहराया. गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुखिया की तरफ से एक क्विंटल जलेबी की व्यवस्था की गई ती. इसी दौरान पंचायत के कुछ शरारती लोग जलेबी लेकर भागने लगे तो सारा बवाल खड़ा हो गया.

क्या कुछ हुआ?

बताया जा रहा है कि समारोह के बाद गांव वालों को बांटने के लिए 1 क्विंटल जलेबी मंगवाई गई थी. झंडा फहराने के बाद ही कुछ लोग जलेबी लेकर भागने लगे. जब मुखिया के समर्थकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मामला अचानक उग्र हो गया. इसके बाद गांव के लोग लाठी-डंडे और ईट-पत्थर लेकर आमने-सामने आ गए. बात इतनी बिगड़ गई कि मुखिया अमरनाथ सिंह को किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.

4 गाड़ियों के शीशे तोड़े

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से गांव वाले लड़ रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस हिंसक झड़प में पंचायत भवन परिसर में खड़ी चार गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए. मुखिया अमरनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि झंडा फहराने के बाद जलेबी को लेकर हुए विवाद में उन पर जानलेवा हमला किया गया.

इस बीच पुलिस को भी इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है. मौके पर पहुंचकर पुलिस इसकी छानबीन कर रही है. वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है.